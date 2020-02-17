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УМВД: В Томске мужчина зарезал собаку
2 часа назад
Житель Томска подозревается в том, что зарезал собаку ножом. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть полиции по Ленинскому району. Полицейские установили подозреваемого, которым оказался не судимый житель Томска 1990 года рождения.
«По предварительным данным, томич нанес ножом собаке несколько ударов в шею, после чего животное скончалось», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание - до трех лет лишения свободы.
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