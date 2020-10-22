УМВД: в Томске мигранты фиктивно усыновляют детей, чтобы остаться в России

За девять месяцев 2020 года в Томской области на 65 % процентов снизилось количество въезжающих в первый раз иностранных граждан и число выданных трудовых патентов. Соответственно, снизилось и число налоговых поступлений в бюджет. Об этом рассказала начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области Анфиса Кондаурова .

По словам Анфисы Кондауровой, за девять месяцев этого года приняли более тысячи решений о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам. В прошлом году таких решений было 560.





«Большинство решений было принято в отношении тех иностранцев, которые были привлечены к административной ответственности. Хотелось бы обратить внимание, что по закону в случае привлечения иностранного гражданина в течение трех лет более двух раз к административной ответственности мы вправе запретить ему въезд в Россию. Неважно, по какой статье он привлекался, пусть даже за переход в неположенном месте. Однако в этом году мы фиксируем случаи, когда те иностранные граждане, которым был закрыт въезд в Россию, используют такие схемы для обхода закона, как усыновление детей с российским гражданством. Ведь, согласно закону, граждане, имеющие детей с российским гражданством, имеют право сразу получить вид на жительство. Нами был установлен такой факт, когда гражданин Таджикистана усыновил ребенка, когда в отношении него было принято решение о запрете въезде. Этот факт был установлен во время суда, когда данный гражданин обжаловал наше решение о запрете въезда в Россию. Как выяснилось, он договорился с российской гражданкой об усыновлении ее ребенка. В принципе, как таковых препятствий не было для усыновления ребенка. Они подготовили все документы для усыновления. Однако для биологического отца ребенка данное усыновление было новостью. И в судебном заседании он заявил о том, что не согласен с тем, что гражданин Таджикистана станет по документам отцом его ребенка. В итоге суд оставил наше решение в силе, гражданин Таджикистана поедет домой. Органы опеки проконтролируют соблюдение прав ребенка, а прокуратура проведет проверку по данному факту», — отметила представитель миграционного управления.





Анфиса Кондаурова сообщила, что в данный момент сотрудники миграционного управления направили запросы в органы опеки и попечительства, чтобы проверить, не было ли еще случаев фиктивного усыновления детей.