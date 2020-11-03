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03 ноября,
2020
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УМВД: в Каргаске погибли четыре человека, перепутав героин с другим наркотиком

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Каргаске умерли  четыре человека из-за передозировки фентанилом. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области Николай Абрашкин. Людям продали другой, более мощный наркотик, и те не рассчитали дозу.

УМВД: в Каргаске погибли четыре человека, перепутав героин с другим наркотиком

«По Каргаску приобретали (наркотик), возможно, как героин, потому что даже лица, которые торгуют, не всегда знают, каким именно наркотиком они торгуют. Поэтому я думаю, что приобретали героин, а получилось, что продали фентанил, и они не рассчитали дозу», — сказал Николай Абрашкин.


Кроме того, Николай Абрашкин добавил, что за девять месяцев 2020 года в Томской области зарегистрировано 796 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 625 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

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