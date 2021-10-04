УМВД: три года злоумышленники незаконно рубили лес в Калтайском урочище

УМВД России по Томской области сообщает, что в период с ноября 2019 года по май 2021 года злоумышленники незаконно рубили лес на территории Калтайского урочища и продавали на пилораму, расположенную в деревне Кандинка. Как такое могло происходить у всех на виду почти три года, полиция умалчивает.
В результате преступниками причинён ущерб лесному фонду на общую сумму более 6,7 миллиона рублей.
По версии следствия, 46-летний обвиняемый создал организованную группу, в которую привлёк пятерых жителей Томской и Кемеровской областей в возрасте от 30 до 55 лет.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Томский районный суд для рассмотрения по существу. Двое обвиняемых по решению суда содержатся под стражей, их подельники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.