УМВД: средний размер взятки в Томской области в 2021 году составил 464,5 тысяч рублей

913 преступлений экономической направленности выявили правоохранительные органы в 2021 году. Из них сотрудники УМВД раскрыли 746 преступлений. Для сравнения: в 2020 году было выявлено 607 преступлений, а сотрудниками УМВД — 493. Рост раскрываемости составил 50%, сообщается в отчете о деятельности регионального УМВД в 2021 году, опубликованном на сайте облдумы.

Согласно информации УМВД, в 2021 году было выявлено 473 тяжких и особо тяжких экономических преступления, а также 276 деяний, совершенных в крупном и особо крупном размере.

«Также выявлено 200 преступлений коррупционной направленности, в том числе 114 преступлений, совершенных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Задокументировано 105 фактов взяточничества (в 2020 году — 77), средний размер взятки составил 464,5 тысяч рублей (в 2020 году — 300 тысяч рублей)», — говорится в отчете.

Отмечается, что в сфере финансово-кредитной системы выявлено 162 преступления, в сфере лесопромышленного комплекса — 31 преступление, в сфере топливно-энергетического комплекса — 18, в сфере операций с недвижимостью — 133.