Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. УМВД: средний размер взятки в Томской области в 2021 году составил 464,5 тысяч рублей
Новости

УМВД: средний размер взятки в Томской области в 2021 году составил 464,5 тысяч рублей

ТВ2 ТВ2

913 преступлений экономической направленности выявили правоохранительные органы в 2021 году. Из них сотрудники УМВД раскрыли 746 преступлений. Для сравнения: в 2020 году было выявлено 607 преступлений, а сотрудниками УМВД — 493. Рост раскрываемости составил 50%, сообщается в отчете о деятельности регионального УМВД в 2021 году, опубликованном на сайте облдумы.

Согласно информации УМВД, в 2021 году было выявлено 473 тяжких и особо тяжких экономических преступления, а также 276 деяний, совершенных в крупном и особо крупном размере. 

«Также выявлено 200 преступлений коррупционной направленности, в том числе 114 преступлений, совершенных против государственной власти, интересов  государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Задокументировано 105 фактов взяточничества (в 2020 году — 77), средний размер взятки составил 464,5 тысяч рублей (в 2020 году  —  300 тысяч рублей)», — говорится в отчете.

Отмечается, что в сфере финансово-кредитной системы выявлено 162  преступления, в сфере лесопромышленного комплекса — 31 преступление, в сфере топливно-энергетического комплекса — 18,  в сфере операций с недвижимостью — 133. 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.