Полиция предостерегает томичей от покупки билетов на сайтах-двойниках

В полицию в Томске обратилась женщина с заявлением о хищении денег при покупке авиабилетов в Москву.





По данным УМВД, женщина решила купить билет на самолет на одном из сайтов в сети. Она вбила в поисковик название авиаперевозчика, кликнула по ссылке с названием авиакомпании и фирменным лого.





«Женщина не первый раз покупает билеты онлайн, но даже она не заметила разницу в названии сайта. Было изменено всего 2 буквы в названии. Потерпевшая ввела паспортные данные, направление Томск – Москва, ввела данные банковской карты и нажала кнопку «Оплатить». С карты женщины списалось около 7000 рублей. Затем на сайте появилась информация «при выполнении операции произошла ошибка, повторите платеж, если средства были списаны, они будут возвращены в течение 24 часов», — говорится в сообщении полиции.