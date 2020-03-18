Полиция предостерегает томичей от покупки билетов на сайтах-двойниках

В полицию в Томске обратилась женщина с заявлением о хищении денег при покупке авиабилетов в Москву.
По данным УМВД, женщина решила купить билет на самолет на одном из сайтов в сети. Она вбила в поисковик название авиаперевозчика, кликнула по ссылке с названием авиакомпании и фирменным лого.
«Женщина не первый раз покупает билеты онлайн, но даже она не заметила разницу в названии сайта. Было изменено всего 2 буквы в названии. Потерпевшая ввела паспортные данные, направление Томск – Москва, ввела данные банковской карты и нажала кнопку «Оплатить». С карты женщины списалось около 7000 рублей. Затем на сайте появилась информация «при выполнении операции произошла ошибка, повторите платеж, если средства были списаны, они будут возвращены в течение 24 часов», — говорится в сообщении полиции.
Женщину насторожило сообщение, и она решила позвонить в авиакомпанию. Ей ответили, что на такую фамилию билеты не оформлялись. После оператор продиктовала официальный электронный адрес сайта авиакомпании, женщина поняла, что она приобрела билет на сайте-двойнике. За помощью женщина обратилась в полицию.
«По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — говорится в сообщении.
В связи с частыми случаями мошенничества областное УМВД рекомендует никогда не переводить деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через сайты, и не сообщать дополнительные данные банковских карт. «Если продавец или покупатель на интернет-сайте просит пройти к банкомату для операций или сообщить ему номер карты и смс-пароли и коды, поступившие на телефон, не верьте, это мошенники!» — предостерегает полиция.
Если вы поняли, что вас обманули, сразу же обращайтесь в банк по телефону горячей линии и в полицию.