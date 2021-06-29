УМВД по Томской области: Лжесотрудники Пенсионного фонда за неделю похитили миллион

За последнюю неделю в УМВД России по Томской области поступили сообщения от 5 жителей региона о хищениях денежных средств путем обмана. Злоумышленники осуществляют телефонные звонки гражданам с абонентских номеров, начинающихся на «+7495, +7903, +7909, +7913» , представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, называя их по имени и отчеству. Лжесотрудники рассказывали гражданам об «уникальной» возможности получить или же увеличить накопительную часть пенсии. Следуя инструкциям злоумышленников, люди называли свои паспортные данные, реквизиты банковского счета (данные банковской карты), после чего собственно и лишались своих сбережений.

По данным фактам следователями следственных подразделений УМВД России по Томской области возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

УМВД России по Томской области предупреждает: сотрудники Пенсионного фонда России никогда не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам. Немедленно прекратите с ними разговор.