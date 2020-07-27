УМВД: 6 млн рублей отдали мошенникам жители Томской области

УМВД России по Томской области сообщает, что жертвами мошенников за прошедшую неделю стали 18 мужчин и 40 женщин в возрасте от 23 до 79 лет. В общей сложности они перевели мошенникам около 6 000 000 рублей.





Сколько мошенников поймало, УМВД России по Томской области не сообщает, но напоминает, что наиболее распространенным способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке списания денежных средств. После чего для сохранности финансов или же отмены подозрительных операций мошенники убеждают сообщить им или «роботу» («роботизированной линии») реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех или четырех цифр, а также коды подтверждения операций из SMS-сообщений. Также злоумышленники предлагают установить на телефон программу безопасности и, получая доступ к мобильному банку на мобильном устройстве жертвы, похищают денежные средства.





Так, жителю областного центра поступил звонок с номера «+7495», в ходе разговора неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом совершения мошеннических действий в отношении принадлежащих ему денежных средств убедил мужчину снять деньги со своего счета и положить якобы на безопасный счет. Потерпевший выполнил 15 операций по внесению денежных средств на счет, таким образом у него было похищено более 200 000 рублей.





Другой схемой обмана остается хищение денежных средств при осуществлении купли или продажи товаров через популярные торговые площадки сети Интернет, в том числе через «сайты-двойники». Потерпевшие оплачивают покупки в Интернете, после чего не получают оплаченный товар, или же при купле/продаже имущества через Интернет-ресурсы с целью оформления доставки/безопасной сделки переходят по ссылкам, пришедшим им от незнакомых лиц, где указывают реквизиты своих банковских карт и лишаются денежных средств. За минувшую неделю таким образом денежных средств лишились 19 жителей областного центра.





Не менее распространенным способом обмана является мошенничество в социальных сетях, при котором злоумышленник, получив доступ к странице пользователя, от его имени просит занять денежные средства, при этом, как правило, рассылая данное сообщение всему списку «друзей». Граждане, которым приходит данная просьба, не перепроверяют информацию и осуществляют переводы на указанные им номера и счета.





При поступлении сообщения в сети Интернет от близкого родственника, друга или просто знакомого с просьбой занять денежные средства необходимо самостоятельно перепроверить информацию, позвонив на номер телефона человека, и убедиться в необходимости осуществления финансовой операции, обращает внимание УМВД.