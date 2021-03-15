«Умрут хорошие проекты: прошел пикет против поправок к закону о просветительской деятельности

Новости

Журналистка, участница образовательных проектов Екатерина Виноградова (Инстаграм-проект «Постер», онлайн-журнал «Первое время») вышла в одиночный пикет против принятия поправок к закону об образовании. Поправки должны будут регулировать международные договоры и работу с иностранными учеными, а также контролировать просветительскую деятельность.

Фото: Дария Землянова

Ранее депутаты Госдумы одобрили принятие поправок в двух чтениях. 16 марта в Госдуме состоится итоговое обсуждение законопроекта.

Научное сообщество предложенные поправки раскритиковало. Астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов запустил петицию на сайте Change.org. Ее подписали больше 230 тысяч человек.

«Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции и т.п.», — говорится в тексте петиции.

Президиум Российской академии наук (РАН) призвал отозвать законопроект, заявив, что он затормозит популяризацию науки и помешает международным научным связям.

«В поправках говорится, что они, в первую очередь, хотят не допустить вмешательство иностранных государств. Мол, под предлогом просветительских проектов злые люди с Запада рассказывают неправильную историю России. Но формулировки проекта очень размытые, и, борясь с какими-то непонятными, абстрактными людьми с Запада, закон в итоге ведет борьбу с хорошими проектами, — комментирует ТВ2 Екатерина Виноградова. — Хотелось бы увидеть в проекте более четкие формулировки, чтобы было принято во внимание наличие большого количества маленьких локальных событий, проектов, направленных на образовательную деятельность вне образовательных структур».

Екатерина говорит, что планирует в октябре провести Science Slam, в котором будут участвовать женщины-ученые. Принятие поправок будет накладывать сложности на организацию проекта.

«Эти поправки будут обязывать согласовывать мероприятия с органами власти, чего сейчас не происходит. Выстроится довольно сложная система. Если сейчас, чтобы организовать лекцию в кафе «Кафедра», например, нужно просто найти спикера, анонсировать мероприятие и провести его. То при возможном принятии этих поправок, мероприятие, возможно, будет подвергаться цензуре, чего очень не хочется. В итоге я, как организатор, рискую провести мероприятие либо не так, как я хочу, либо вообще его не провести. Поэтому эта тема меня сильно волнует», — говорит девушка.

Ранее газета «Троицкий вариант — Наука» опубликовала декларацию против поправок, под которой подписались более тысячи человек.

«Мне не нравится, что об этой проблеме практически не говорят. Я провела в пикете полтора часа и поняла, что много людей об этих поправках ничего не знают. Сейчас есть декларация ученых, которые заявляют, что даже если поправки примут, то соблюдать они их не будут. Не особенно понятно, чем это чревато. В законопроекте очень много дыр, третье чтение должно состоятся уже завтра, 16 марта, но в рамках первых двух раз проект практически не дорабатывался», — отмечает Екатерина.