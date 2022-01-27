Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры
Новости

Умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры

ТВ2 ТВ2

Специалисты МегаФона проанализировали российский рынок носимых устройств по итогам 2021 года. Смарт-часы заняли 58% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%.

С января по декабрь россияне приобрели 6,2 миллиона умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 56,8 миллиардов рублей, что выше по сравнению с 2020 годом на 25% в натуральном выражении и 51% в денежном. Продажи в розничной сети МегаФона растут быстрее среднерыночных и за 12 месяцев 2021 года увеличились на 36% в штуках и 193% в деньгах.

В Томской области динамика продаж соответствует федеральным трендам. В прошлом году жители региона купили в 2 раза больше умных часов, чем годом ранее. Доля этих устройств в денежном выражении выросла в три раза и составила 61,5%.

Перераспределение спроса аналитики связывают с двумя факторами:

— Цена. В продаже появились бюджетные модели, сопоставимые по стоимости с флагманскими браслетами, средняя цена на умные часы за год упала на 29%.

— Форм-фактор. Взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану.

«Фитнес-трекеры еще в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%»,— комментирует генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров в России наблюдались накануне Международного женского дня в период с 4 по 8 марта, а также перед Новым годом с 28 по 31 декабря. Детские умные часы россияне приобретали ко Дню знаний с 28 по 31 августа и к новогодним праздникам.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов стал Apple, который занял 38% рынка в штуках. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14% и 10% соответственно. Потребители делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует Xiaomi c долей 62%. Далее следуют Honor (13%) и Huawei (10%). В тройку популярных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6

НОВОСТИ ТЕЛЕКОМА

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.