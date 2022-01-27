Умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры

Специалисты МегаФона проанализировали российский рынок носимых устройств по итогам 2021 года. Смарт-часы заняли 58% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%.

С января по декабрь россияне приобрели 6,2 миллиона умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 56,8 миллиардов рублей, что выше по сравнению с 2020 годом на 25% в натуральном выражении и 51% в денежном. Продажи в розничной сети МегаФона растут быстрее среднерыночных и за 12 месяцев 2021 года увеличились на 36% в штуках и 193% в деньгах.

В Томской области динамика продаж соответствует федеральным трендам. В прошлом году жители региона купили в 2 раза больше умных часов, чем годом ранее. Доля этих устройств в денежном выражении выросла в три раза и составила 61,5%.

Перераспределение спроса аналитики связывают с двумя факторами:

— Цена. В продаже появились бюджетные модели, сопоставимые по стоимости с флагманскими браслетами, средняя цена на умные часы за год упала на 29%.

— Форм-фактор. Взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану.