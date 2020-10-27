Умное освещение появится на улице Усова

Технология умного светодиодного городского освещения с системой управления и регулировкой яркости света устанавливается в пешеходной зоне вдоль улицы Усова, на участке от ул. Белинского до ул. Вершинина.



Для удобства томичей здесь будет установлено 115 светильников, из которых 36 «умные». Планируется, что они начнут работать к концу октября.



Монтируемые светильники оборудованы дополнительным модулем управления EasyAir, который позволяет контролировать включение и выключение освещения в соответствии с заданным расписанием. Система может автоматически определять закат и восход солнца в течение года.



«В этом году администрация Томска продолжила работу в рамках проекта «Умный город» по цифровизации городского хозяйства, его мероприятия затрагивают разные сферы – от работы общественного транспорта до развития инженерной инфраструктуры и благоустройства общественных пространств. При благоустройстве томских улиц мы получили возможность отказаться от привычных уличных фонарей в пользу «умных», архитекторы реализовали эту идею на ул. Усова, что позволит рационально использовать ресурсы и обеспечит комфортное освещение. В будущем, оценив их работу, мы рассмотрим возможность их установки и на других территориях», – отметил мэр Томска Иван Кляйн.



Напомним, в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на ул. Усова продолжается благоустройство пешеходного общественного пространства. В прошлом году новый облик получила территория на пересечении с ул. Белинского, в этом году подрядчики работают вблизи МКЦ ТПУ.



Здесь обустроили пешеходный сквер, доступный для маломобильных горожан. Строительные бригады частично заменили тротуарную плитку, благоустроили асфальтобетонную велодорожку, сегодня специалисты продолжают высаживать деревья и декоративные кустарники. По требованию мэра Ивана Кляйна количество зеленых насаждений по ул. Усова было увеличено до 5125. Дополнительно в этой части Кировского района высажено 705 саженцев курильского чая и 60 молодых тополей.