Умерла директор областного художественного музея Елена Янина

На 49-м году жизни умерла директор Томского областного художественного музея Елена Янина. Об этом сообщили в музее.

«Коллектив музея скорбит о тяжелой потере. Мы будем помнить Елену Владимировну как спокойного и интеллигентного человека, чуткого и внимательного руководителя, искренне преданного своему делу. Невосполнимую утрату понесли все, кто знал и любил покойную», — добавили в пресс-службе музея.

Елена Янина родилась в Томске в 1973 году, в 1997 году закончила Факультет высшего сестринского образования СибГМУ. С 2007 года работала в музейной сфере. В 2009 году стала заместителем директора областного художественного музея, а в 2014 году возглавила его.

В учреждении отметили, что под ее руководством музей прочно удерживал статус одного из ведущих культурных центров Томской области: «Активная научная деятельность, многочисленные выставки, областные детские конкурсы, социально-значимые и просветительские проекты — все это и многое другое развивалось при поддержке и деятельном участии директора».

Прощание с Еленой Яниной пройдет в среду, 15 декабря. Оно состоится в 12:00. по адресу ул. Беленца, 14.

Редакция ТВ2 приносит соболезнования родным и близким Елены Владимировны.