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Умерла бабушка, чей внук под видом врача проник в томскую МСЧ №2 для ухода

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84-летняя пациентка респираторного госпиталя при МЧС №2, внук которой побывал в ковидарии под видом врача, скончалась сегодня, 30 октября, в 19.32 в реанимационном отделении госпиталя, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

«Сегодня утром состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки», — сообщил заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгений Тарасенко.

Причиной смерти, по данным медиков, стала коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Отмечается, что пациентка поступила в госпиталь 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, с истощением.

«Течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера. Пациентка получала необходимое лечение и уход, энетеральное питание (через зонд)», — добавили в Облздраве.

Ранее ТВ2 рассказывало историю о том, как житель Томска переоделся в костюм врача и пробрался к 84-летней бабушке в красную зону, которая попала в ковидный госпиталь МСЧ №2 с пневмонией. По его словам, бабушка находилась в жутких условиях. Он сообщал, что «ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет». Свои действия он записал на видео. Мужчина говорил, что не смог дозвониться до местных органов власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

После публикации истории и видео на ТВ2 информация разошлась по многим СМИ, в том числе федеральным. Мужчина рассказывал, что получил в свой адрес угрозы, а также опасался вернуться в Томск из страха, что его задержат.

Областной департамент здравоохранения, Росздравнадзор и Следственный комитет обещали проверить качество оказания помощи в МСЧ №2.

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