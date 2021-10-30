Умерла бабушка, чей внук под видом врача проник в томскую МСЧ №2 для ухода

84-летняя пациентка респираторного госпиталя при МЧС №2, внук которой побывал в ковидарии под видом врача, скончалась сегодня, 30 октября, в 19.32 в реанимационном отделении госпиталя, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

«Сегодня утром состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки», — сообщил заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгений Тарасенко.

Причиной смерти, по данным медиков, стала коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Отмечается, что пациентка поступила в госпиталь 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, с истощением.

«Течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера. Пациентка получала необходимое лечение и уход, энетеральное питание (через зонд)», — добавили в Облздраве.