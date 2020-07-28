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28 июля,
2020
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Умер журналист Соломон Выгон

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ушел из жизни известный томский журналист Соломон Выгон. Будучи инженером по специальности в середине 60-х он выбрал профессию журналиста. С 1964 года работал в газете «Молодой ленинец», с 1970 года — корреспондент газеты «Красное знамя». В газете работал обозревателем, корреспондентом, заведующим отделом, заместителем главного редактора. С 1993 по 2018 гг. работал в газете «Аргументы и факты —Томск».


Соломон Львович был автором многих книг.  Несколько поколений томских журналистов воспринимали его как наставника в профессии. Он в 1990-м был автором первой статьи, в которой сообщалось о том, что Аркадий Майофис , в ту пору журналист ГТРК, намеревается создать в Томске негосударственное телевидение.


Соломону Выгону было 82 года. Прощание с ним состоится в четверг. Место и время уточняются.


ТВ2 приносит искренние соболезнования родным и близким Соломона Львовича.



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