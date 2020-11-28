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28 ноября,
2020
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Умер заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиник СибГМУ Леонид Мурашов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Умер заведующий отделением анестезиологии и реанимации госпитальных клиник СибГМУ 78-летний Леонид Мурашов. Прощание с врачом-реаниматологом состоится в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Леонид Мурашов
Леонид Мурашов
Фото: СибГМУ

Врачебный стаж Леонида Мурашова составляет более 45 лет, 42 года из которых он работал в клиниках СибГМУ.


«С первых дней пандемии и до своего последнего дня Леонид Никифорович выполнял свой служебный долг у постели самых тяжелых пациентов, как врач-реаниматолог и врач-трансфузиолог. Являлся признанным авторитетом у коллег и замечательным наставником для молодых докторов. Вся жизнь Леонида Никифоровича Мурашова – пример бесконечной преданности искусству врачевания и истинного служения людям. Спасая больных, он никогда не жалел себя, был спокойным, выдержанным профессионалом, отзывчивым и чутким к пациентам и своим коллегам. Светлая память! — пишет пресс-служба СибГМУ.


Параллельно основной работе доктор Мурашов освоил еще одну специальность «Трансфузиология» и именно по его инициативе в университетских клиниках одними из первых в области были созданы трансфузионные кабинеты, что оказало большое положительное влияние на выживаемость реанимационных пациентов. 

Леонид Мурашев родился в 1942 году в селе Тогур Колпашевского района Томской области. Начал свой путь в медицину в 1969 году с должности санитара в Томской областной клинической психиатрической больнице. 


В 1972 году окончил военно-медицинский факультет Томского медицинского института (ныне – СибГМУ) по специальности «Лечебное дело», затем в 1973 году военную интернатуру по анестезиологии-реанимации и в 1975 году академические курсы Военной медицинской академии им. С.М. Кирова в Ленинграде. 


С момента выпуска из университета служил военным врачом. В 1978 году был комиссован из рядов Советской Армии по состоянию здоровья и принят на работу в клиники ТМИ врачом-анестезиологом в реанимационное отделение. С 1986 года являлся заместителем главного врача по медицинской части госпитальных клиник СибГМУ. С 1991 года возглавлял отделение анестезиологии и реанимации госпитальных клиник СибГМУ.


Леонид Никифорович Мурашов награжден министерскими и воинскими наградами, знаком «Отличник здравоохранения РФ». 


Прощание с Леонидом Мурашовым состоится 30 ноября в Свято-Троицком Храме (ул. Октябрьская, 43) с 12:00 до 13:00.

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