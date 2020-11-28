Умер заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиник СибГМУ Леонид Мурашов

Умер заведующий отделением анестезиологии и реанимации госпитальных клиник СибГМУ 78-летний Леонид Мурашов. Прощание с врачом-реаниматологом состоится в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Врачебный стаж Леонида Мурашова составляет более 45 лет, 42 года из которых он работал в клиниках СибГМУ.





«С первых дней пандемии и до своего последнего дня Леонид Никифорович выполнял свой служебный долг у постели самых тяжелых пациентов, как врач-реаниматолог и врач-трансфузиолог. Являлся признанным авторитетом у коллег и замечательным наставником для молодых докторов. Вся жизнь Леонида Никифоровича Мурашова – пример бесконечной преданности искусству врачевания и истинного служения людям. Спасая больных, он никогда не жалел себя, был спокойным, выдержанным профессионалом, отзывчивым и чутким к пациентам и своим коллегам. Светлая память! — пишет пресс-служба СибГМУ.





Параллельно основной работе доктор Мурашов освоил еще одну специальность «Трансфузиология» и именно по его инициативе в университетских клиниках одними из первых в области были созданы трансфузионные кабинеты, что оказало большое положительное влияние на выживаемость реанимационных пациентов.