Умер заслуженный врач России томич Валерий Петрачков

В Томске скончался заслуженный врач России, заведующий офтальмологическим отделением Томской областной клинической больницы Валерий Петрачков. На момент смерти медику было 77 лет.

«12 января ушел из жизни замечательный человек хирург высшей квалификационной категории Валерий Иванович Петрачков. Скорбим в связи с его кончиной», — пишут на сайте больницы.

Валерию Петрачкову было 77 лет. За 18 лет работы в ТОКБ он выполнил более двух тысяч микрохирургических операций. В 2004 году медика наградили почетной грамотой Томской области за заслуги перед регионом, а в 2008 году Путин присвоил ему звание «Заслуженный врач РФ». О причинах смерти Валерия Петрачкова не сообщается.





Церемония прощания пройдет 14 января с 15.00 до 15.45 в «Белом ангеле» на Высоцкого, 24.