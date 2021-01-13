Добрые новости
13 января,
2021
1
фото
Новости

Умер заслуженный врач России томич Валерий Петрачков

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

В Томске скончался заслуженный врач России, заведующий офтальмологическим отделением Томской областной клинической больницы Валерий Петрачков. На момент смерти медику было 77 лет.

Умер заслуженный врач России томич Валерий Петрачков
Фото: Томская областная клиническая больница

«12 января ушел из жизни замечательный человек хирург высшей квалификационной категории Валерий Иванович Петрачков. Скорбим в связи с его кончиной», — пишут на сайте больницы.

Валерию Петрачкову было 77 лет. За 18 лет работы в ТОКБ он выполнил более двух тысяч микрохирургических операций. В 2004 году медика наградили почетной грамотой Томской области за заслуги перед регионом, а в 2008 году Путин присвоил ему звание «Заслуженный врач РФ». О причинах смерти Валерия Петрачкова не сообщается. 


Церемония прощания пройдет 14 января с 15.00 до 15.45 в «Белом ангеле» на Высоцкого, 24. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.