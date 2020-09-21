Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов, который работал в театре драмы в Томске

Умер ведущий «Русского лото», режиссер и актер Михаил Борисов, сообщается на сайте Театрального института имени Щукина. Михаил Борисов известен томичам как режиссер Томского областного театра драмы, в котором он работал в 1980-е годы.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата – ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить, — говорится на сайте театрального института. — Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный – Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал – в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист – прямо со съемочной площадки».

Режиссером театра драмы в Томске Михаил Борисов был с 1984 по 1986 год. В Томск молодой режиссер приехал из Москвы, чтобы поставить свою дипломную работу по пьесе Жан Поль Сартра «Только правда». Этим спектаклем открылся 133 театральный сезон в Томске.





Как рассказала ТВ2 руководитель литературно-драматургической частью Мария Смирнова, для нее смерть Михаила Борисова стала неожиданностью.





— У театра драмы в то время были хорошие отношения с Щукинским училищем, где учился Михаил Борисов, — говорит Мария Смирнова. — Из Москвы в Томск приезжали работать актеры и режиссеры. Так в нашем городе оказался молодой режиссер. Он поставил в Томске несколько спектаклей. Особенно пользовалась успехом у зрителей пьеса про войну и эвакуацию Михаила Рощина «Эшелон», мы с ней гастролировали. Отец Миши был фронтовым фотокорреспондентом, поэтому к теме войны молодой режиссер относился достаточно серьезно. Но на афишах всегда писали и.о. главного режиссера Михаил Борисов. Актеры недоумевали и пытались объяснить Управлению культуры, что это неприлично. Из Томска Миша уехал спустя два года, он считал, что его недооценили как режиссера. Хотя он был достаточно профессиональным человеком. Руководство города и области просто-напросто не сочло возможным сделать его режиссером.





По мнению Марии Смирновой, в Томске Михаил Борисов поставил несколько признанных и имеющих успех у зрителей спектаклей.