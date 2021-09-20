Умер томский художник Николай Коробейников

«Сегодня, 20 сентября, мы потеряли навсегда талантливого, поцелованного Богом ЧЕЛОВЕКА – Николая Николаевича Коробейникова. Скорбим… Свою последнюю персональную выставку, посвященную 60-летию, он, заслуженный художник России, открывал в художественном музее 3 ноября прошлого года. Ему всегда было что нам сказать… Вечный труженик, искренний и правдолюбивый, добрый и отзывчивый», — сообщила искусствовед Томского художественного музея Татьяна Микуцкая.

Прощание с Николаем Коробейниковым состоится 22 сентября, с 10 - 11 часов по адресу: улица Беленца, 14.

Николай Коробейников родился в городе Тайга Кемеровской области 7 ноября 1960 года. Известен, как живописец, график, дизайнер и скульптор. Учился в Томском ИСИ на архитектурном факультете, в Кемеровском художественном училище на оформительском отделении. Николай - заслуженный художник РФ, член российского Союза художников с 2000 года, член международной организации New-York realism с 2010, организатор творческой группы «Воскресные гости». Произведения Николая Коробейникова хранятся в собраниях томского и новосибирского художественных музеев, Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля, Новокузнецкого художественного музея.