Умер томский энергетик Михаил Яворский

Михаил Яворский родился 17 сентября 1937 года в Омске в семье служащего. В Томск его семья переехала, когда ему был год. В 1959 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Электрические станции, сети и системы» с присвоением квалификации инженера-электрика. В студенческие годы – участник театра миниатюр и песни (МИП). Работать в сфере энергетики он начал в августе 1959 в организации«Томскэнерго».

В Томске на 85-м году жизни умер заслуженный энергетик, профессор ТПУ и бывший директор Томского регионального центра управления энергосбережением Михаил Иосифович Яворский.

Работал мастером на подстанции 35 киловольт «Северная», на пуске подстанции «Центральная». Потом уволил из «Томскэнерго» и три года работал на заводе математических машин заместителем главного механика. В декабре 1964 года вернулся в «Томскэнерго» и был принят старшим мастером службы подстанций Центральных электросетей. «Томскэнерго» начал строить тогда первую в области подстанцию 220 киловольт «Восточная».

«С 1964 года началась для Яворского М.И. многолетняя напряженная и ответственная работа в области электрификации Томской области. Она продолжалась в производственном объединении «Томскэнерго» до апреля 1991 года. Яворский прошел за это время путь от мастера до главного инженера. По инициативе Яворского в Томском политехническом университете была создана специализация «Энергосбережение», где Михаил Иосифович читал лекции в должности профессора (1998–2016 гг.», — так фиксирует главные вехи биографии Михаила Яворского сайт Центра документации новейшей истории Томской области.



Деятельность Михаила Яворского многократно отмечали медалями и наградными знаками за освоение Томского севера. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». В 2003 году стал академиком Международной Академии Реальной Экономики.

Прощание с Михаилом Иосифовичем начнется 1 октября в пятницу в 12 часов в Ритуальном зале по адресу Беленца, 14.

Редакция ТВ2 приносит соболезнования родным и близким Михаила Яворского.