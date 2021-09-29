Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Умер томский энергетик Михаил Яворский
Новости

Умер томский энергетик Михаил Яворский

ТВ2 ТВ2

В Томске на 85-м году жизни умер заслуженный энергетик, профессор ТПУ и бывший директор Томского регионального центра управления энергосбережением Михаил Иосифович Яворский.

Михаил Яворский родился 17 сентября 1937 года в Омске в семье служащего. В Томск его семья переехала, когда ему был год. В 1959 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Электрические станции, сети и системы» с присвоением квалификации инженера-электрика. В студенческие годы – участник театра миниатюр и песни (МИП). Работать в сфере энергетики он начал в августе 1959 в организации«Томскэнерго».

Работал мастером на подстанции 35 киловольт «Северная», на пуске подстанции «Центральная». Потом уволил из «Томскэнерго» и три года работал на заводе математических машин заместителем главного механика. В декабре 1964 года вернулся в «Томскэнерго» и был принят старшим мастером службы подстанций Центральных электросетей. «Томскэнерго» начал строить тогда первую в области подстанцию 220 киловольт «Восточная».

«С 1964 года началась для Яворского М.И. многолетняя напряженная и ответственная работа в области электрификации Томской области. Она продолжалась в производственном объединении «Томскэнерго» до апреля 1991 года. Яворский прошел за это время путь от мастера до главного инженера. По инициативе Яворского в Томском политехническом университете была создана специализация «Энергосбережение», где Михаил Иосифович читал лекции в должности профессора (1998–2016 гг.», — так фиксирует главные вехи биографии Михаила Яворского сайт Центра документации новейшей истории Томской области.

Деятельность Михаила Яворского многократно отмечали медалями и наградными знаками за освоение Томского севера. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». В 2003 году стал академиком Международной Академии Реальной Экономики.

Прощание с Михаилом Иосифовичем начнется 1 октября в пятницу в 12 часов в Ритуальном зале по адресу Беленца, 14.

Редакция ТВ2 приносит соболезнования родным и близким Михаила Яворского.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.