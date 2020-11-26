Умер руководитель хоровой капеллы ТГУ Виталий Сотников

В Томске на 82-году жизни скончался художественный руководитель, дирижер хоровой капеллы ТГУ, профессор и заслуженный деятель искусств России Виталий Сотников. Об этом сообщается на официальной странице капеллы ТГУ в соцсети «ВКонтакте».

«Горестная новость. Ушел из жизни Маэстро Сотников Виталий Вячеславович. Музыкант, Дирижер, Наставник, Учитель. Невосполнимая потеря», — говорится в сообщении.





Виталий Cотников родился 10 февраля 1939 года в Казани в семье врачей. Окончил Казанское музыкальное училище и дирижерско-хоровой факультет Казанской консерватории в 1966 году.





После окончания консерватории переехал в Томск и был принят на должность старшего преподавателя Томского государственного университета. Возглавлял сначала отделение хорового дирижирования филологического факультета, затем кафедру музыкального искусства культурологического факультета. А с 2001 года был заведующим кафедрой хорового дирижирования, созданной в институте искусств и культуры ТГУ по его инициативе.





С 1966 года являлся художественным руководителем хоровой капеллы ТГУ, которая под его руководством стала лауреатом и дипломантом множества международных конкурсов и фестивалей. В прошлом году капелла отпраздновала свой 60-летний юбилей.





Редакция ТВ2 выражает соболезнования родным и близким Виталия Вячеславовича.