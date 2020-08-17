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17 августа,
2020
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Умер орнитолог Сергей Москвитин

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

После тяжелой болезни на 84-м году ушел из жизни известный ученый — орнитолог Сергей Степанович Москвитин. Закончив кафедру зоологии позвоночных ТГУ в 1959 году, он отдал всю жизнь изучению птиц. Написал о них  десятки научных и популярных статей. Изучал их миграцию и популяционную экологию.


С 1962 года работал в Зоологическом музее ТГУ, стал его директором и возглавлял  до конца жизни. Студенты знали его как прекрасного преподавателя, автора нескольких лекционных курсов. Сергей Степанович был заядлым голубятником. Про голубей и вообще про птиц мог рассказывать часами. Если ТВ2 нужен был эксперт по каким-то вопросам, связанным с орнитологией,  мы всегда знали к кому обратиться.

Умер орнитолог Сергей Москвитин
Томские ленточные юбилейные. Порода голубей, выведенная С.С.Москвитиным
Томские ленточные юбилейные. Порода голубей, выведенная С.С.Москвитиным
Сергей Москвитин (в центре) с женой, Ниной и друзьями
Сергей Москвитин (в центре) с женой, Ниной и друзьями

Прощание с Сергеем Москвитиным состоится во вторник, 18 августа, с 12.00 в ритуальном зале на Беленца, 14.


ТВ2 приносит глубокие соболезнования родным и близким  Сергея Степановича.

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