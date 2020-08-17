Умер орнитолог Сергей Москвитин

После тяжелой болезни на 84-м году ушел из жизни известный ученый — орнитолог Сергей Степанович Москвитин. Закончив кафедру зоологии позвоночных ТГУ в 1959 году, он отдал всю жизнь изучению птиц. Написал о них десятки научных и популярных статей. Изучал их миграцию и популяционную экологию.





С 1962 года работал в Зоологическом музее ТГУ, стал его директором и возглавлял до конца жизни. Студенты знали его как прекрасного преподавателя, автора нескольких лекционных курсов. Сергей Степанович был заядлым голубятником. Про голубей и вообще про птиц мог рассказывать часами. Если ТВ2 нужен был эксперт по каким-то вопросам, связанным с орнитологией, мы всегда знали к кому обратиться.