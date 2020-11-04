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04 ноября,
2020
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Умер известный томский виолончелист Виталий Максимов

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Умер заслуженный артист России, виолончелист, профессор Института культуры и искусств ТГУ, создатель университетского ансамбля скрипачей Виталий Максимов. Музыканту было 79 лет.

Умер известный томский виолончелист Виталий Максимов
Фото: пресс-служба ТГУ

Сегодня утром в железнодорожной больнице от ковида умер Виталий Васильевич Максимов, – написала в соцсетях сотрудник PR-службы Томской филармонии Татьяна Веснина. – Он первый исполнитель в Томске ряда произведений Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Э. Денисова. Много лет работал в Томском симфоническом оркестре. Моя дочь занималась у него в Ансамбле скрипачей ТГУ.

Татьяна Веснина рассказала ТВ2, что 5 октября Максимов попал в Областную клиническую больницу с инсультом. 12 октября у музыканта поднялась температура и его перевели в Больницу скорой медпомощи. Татьяне не известно, делали ли Виталию Васильевичу тест на ковид, также не известна точная причина его смерти. 

Виталий Васильевич Максимов родился 16 мая 1941 года в Коломне. В Томск приехал в 1986 году, преподавать начал в 90-е. Более 20 лет был профессором кафедры инструментального исполнительства ИИК ТГУ. Создал Ансамбль скрипачей университета и был его художественным руководителем. Музыкант удостоен званий «Заслуженный артист России» и «Заслуженный профессор ТГУ». 


Редакция ТВ2 выражает соболезнования родным и близким Виталия Васильевича.

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