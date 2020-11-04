Умер известный томский виолончелист Виталий Максимов

Сегодня утром в железнодорожной больнице от ковида умер Виталий Васильевич Максимов, – написала в соцсетях сотрудник PR-службы Томской филармонии Татьяна Веснина. – Он первый исполнитель в Томске ряда произведений Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Э. Денисова. Много лет работал в Томском симфоническом оркестре. Моя дочь занималась у него в Ансамбле скрипачей ТГУ.

Татьяна Веснина рассказала ТВ2, что 5 октября Максимов попал в Областную клиническую больницу с инсультом. 12 октября у музыканта поднялась температура и его перевели в Больницу скорой медпомощи. Татьяне не известно, делали ли Виталию Васильевичу тест на ковид, также не известна точная причина его смерти.



Виталий Васильевич Максимов родился 16 мая 1941 года в Коломне. В Томск приехал в 1986 году, преподавать начал в 90-е. Более 20 лет был профессором кафедры инструментального исполнительства ИИК ТГУ. Создал Ансамбль скрипачей университета и был его художественным руководителем. Музыкант удостоен званий «Заслуженный артист России» и «Заслуженный профессор ТГУ».