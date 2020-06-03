Умер известный томский художник Юрий Фатеев

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Ушел из жизни в возрасте 64 лет, после тяжелой и продолжительной болезни известный томский художник Юрий Фатеев. Последнее время Юрий жил в Риге, но томичи хорошо помнят его графические афиши для ТЮЗа, театра кукол «Скоморох» и ансамбля «Камерата».

Юрий Фатеев родился в Томске в 1955 году. В 1979 году закончил отделение дизайна Кемеровского художественного училища, после чего работал в ТЮЗе — сперва главным бутафором, потом художником-постановщиком. В 1991 году приехал в Латвию. Первая же выставка в Риге принесла томскому графику огромный успех. Ее организатор предложил Юрию переехать с семьей, и он согласился.

В Томске картины Юрия Фатеева остались в областном художественном музее, в детско-юношеской библиотеке, в театре, в частных коллекциях. В ТОХМ хранится пять пастелей-иллюстраций по мотивам пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» (1984), десять иллюстраций, выполненные карандашом, к книге В. А. Лойши «Бысть знамение на небеси» (1987) томского книжного издательства. А также шесть театральных афиш к спектаклям алтайского краевого театра кукол, студии пантомимы и народного театра Дома ученых, томского театра кукол.

Дети Юрия — Иннокентий и Лиза — тоже стали художниками, сообщает латвийское издание lsm.lv. Сын уже почти 20 лет живет в Италии. А дочь выучилась в университете дизайна в Вене и, без преувеличения, стала дизайнером моды номер один в Австрии — работала дизайнером в модном доме Jil Sander, затем стала шеф-дизайнером мужской обуви парижского дома Lanvin (один из самых дорогих в мире брендов).