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22 апреля,
2021
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Умер известный томич Марат Гольдшмидт

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске умер  Марат Гольдшмидт, доцент ТПУ, в прошлом спортсмен и один из создателей театра эстрадных миниатюр МИП, имевшего всесоюзную известность в начале шестидесятых.  О кончине Марата Георгиевича у себя в Фейсбуке написал его друг Борис Яворский.

Умер известный томич Марат Гольдшмидт

«Марат Гольдшмидт. Умница. Золотой медалист средней школы. В прошлом заведующий кафедрой, доцент кафедры станков и резания металлов Политехнического университета. Блестящий лектор и педагог. Многие годы активно занимался спортом (футбол, волейбол, лёгкая атлетика, шахматы). Обладал уникальным чувством юмора и всегда был на первых ролях в эстрадном коллективе ТПИ и театра МИП. Один из создателей и директор этого коллектива. Лауреат и обладатель главного приза международного фестиваля театров «Серена Варшавская» в 1965 году. Сегодня Марата не стало. Скорблю и плачу!», — написал он.

Фото из книги Эдуарда Майданюка о театре МИП.
Фото из книги Эдуарда Майданюка о театре МИП.

 Редакция ТВ2 выражает глубокие соболезнования родным и близким Марата Гольдшмидта.

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