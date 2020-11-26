Умер главный врач горбольницы №3 Андрей Кошель

Андрей Петрович Кошель родился в 1966 году в селе Первомайском Первомайского района Томской области. В 1989 году окончил Томский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», работал врачом-интерном, а по окончании интернатуры — врачом-хирургом в горбольнице № 3. В 1992 году защитил кандидатскую, а в 1999-м — докторскую диссертацию. С 1994 года — ассистент кафедры хирургии факультета повышения квалификации СибГМУ, с 2000-го — профессор той же кафедры. С 2002 года был заместителем директора по научно-исследовательской работе НИИ гастроэнтерологии СибГМУ. С 2008 по 2014 годы работал директором НИИ гастроэнтерологии им. Г.К. Жерлова СибГМУ. С 2014-го занимал должность главного врача медицинского центра им. Г.К. Жерлова. В 2008 назначен заведующим кафедрой хирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов СибГМУ. Доктор медицинских наук, профессор.