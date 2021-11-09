Умер легендарный томский сыщик Владимир Миронер

Владимир Миронер родился в 1940 году в Новосибирске. В 1968 году окончил Томский государственный университет по специальности «Правоведение». В 1963-1990 годах работал в УВД Томского облисполкома, дослужился до первого заместителя начальника УВД, был руководителем Томского уголовного розыска.

Выйдя на пенсию, основал первое в Томске детективное агентство «Легенда», а также написал две книги об истории и современной работе милиции. В 2017 вышла книга «Воспоминания томского сыщика», в 2019 — «Мы и время. Наша служба – уголовный розыск». Эти книги рассказывают о реальных событиях, опираются на документы. В них отражается личность автора, живого и незаурядного человека.

Отношение Владимира Миронера к профессии и другим людям отлично характеризует отрывок его интервью ТВ2, которое Миронер дал в 2004 году: