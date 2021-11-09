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Умер легендарный томский сыщик Владимир Миронер

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Полковник милиции в отставке, бывший заместитель начальника УВД по Томской области Владимир Миронер умер от коронавируса накануне Дня полиции. Миронеру был 81 год.

Владимир Миронер родился в 1940 году в Новосибирске. В 1968 году окончил Томский государственный университет по специальности «Правоведение». В 1963-1990 годах работал в УВД Томского облисполкома, дослужился до первого заместителя начальника УВД, был руководителем Томского уголовного розыска.

Выйдя на пенсию, основал первое в Томске детективное агентство «Легенда», а также написал две книги об истории и современной работе милиции. В 2017 вышла книга «Воспоминания томского сыщика», в 2019 — «Мы и время. Наша служба – уголовный розыск».  Эти книги рассказывают о реальных событиях, опираются на документы. В них отражается личность автора, живого и незаурядного человека.

Отношение Владимира Миронера к профессии и другим людям отлично характеризует отрывок его интервью ТВ2, которое Миронер дал в 2004 году:

«Когда милиционеров называют «ментами», я считаю это оскорблением не только для себя, но и для всех, кто сегодня служит в милиции. Я не могу снизойти до уровня преступника, который разговаривает на жаргоне — тогда я буду точно таким же как он. Поэтому я никогда не позволял, чтобы меня называли «ментом», и в то же время никогда не позволял себе оскорблять преступников».

Многие годы журналисты ТВ2 сотрудничали с Владимиром Михайловичем. Он был профессионалом высочайшего уровня, открытым человеком, прекрасным рассказчиком. По его рассказам мы сняли в свое время цикл небольших фильмов под названием «Иронический детектив». Владимира Михайловича знали и любили в Томске. Городу его будет сильно не хватать. 

ТВ2 приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.

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