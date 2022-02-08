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Умер экс-глава «Томскнефти» Леонид Филимонов

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Сегодня стало известно, что на 87 году ушел из жизни один из самых ярких руководителей компании «Томскнефть», экс-министр нефтяной и газовой промышленности СССР, Леонид Филимонов. Работать в объединении «Томскнефть» он начал в 1979 году. Затем с 1987 по 1991 годы работал первым заместителем, министром нефтяной и газовой промышленности, заместителем председателя Государственного топливно-энергетического комитета при Совете Министров СССР. В 1991 году вновь возглавил объединение «Томскнефть», затем стал президентом Восточной нефтяной компании. После продажи ВНК ЮКОСу в 1999 году  стал первым вице-президентом ЗАО «Юкос-ЭП».

Леонид Филимонов
Леонид Филимонов

В 2005 году Леонид Филимонов был вызван как свидетель стороны обвинения по делу замначальника правового управления компании «ЮКОС-Москва»  Светланы Бахминой, но выступил наоборот, с защитной речью в суде. 

Во время инициированного властями «2-го дела ЮКОСа (М. Ходорковского и П. Лебедева)» бывший министр нефтяной промышленности СССР, экс-гендиректор «Томскнефти» и экс-президент «Восточной нефтяной компании» Леонид Филимонов заявил, что ему ничего не известно о хищениях нефти дочерних предприятий ЮКОСа, и этим фактически опроверг предъявленное подсудимым обвинение. По словам Филимонова, накануне продажи ЮКОСу будущая «дочка» нефтяной компании находилась на грани банкротства. Помимо добычи нефти, ей приходилось заниматься выращиванием кур, коров и овощей. Леонида Филимонова допрашивали четыре часа. Все это время 75-летний свидетель давал показания стоя, несмотря на то, что судья Виктор Данилкин не раз предлагал ему присесть.

Леонид Филимонов лауреат государственной премии за разработку и внедрение системы освоения природных ресурсов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса вахтовым способом, награжден орденами "Красного Знамени" и «Знак Почета».

Леонид Филимонов на 100-летии ТПУ
Леонид Филимонов на 100-летии ТПУ
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