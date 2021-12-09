Умер бывший журналист ТВ2 Александр Шалапаев

Ушел из жизни Александр Шалапаев. На пятьдесят шестом году жизни. Ковид. В начале нулевых он был популярным ведущим утреннего телеканала «Успеваем». Живой, умный, ироничный, он мог «разговорить» любого утреннего гостя. Это особый дар и очень непростая работа — вести два часа прямого эфира с утра. Он с ней справлялся прекрасно и был любим зрителями. В дальнейшем (до 2010 г.) Александр работал в РА «Тройка», экспериментировал с другими телевизионными форматами. В последние годы работал маркетологом в Группе Медицинских Клиник.

АН ТВ2 приносит соболезнования родным и близким Александра. Скорбим вместе с вами.

Прощание с Александром Шалапаевым состоится в субботу, 11 декабря, в Храме князя Александра Невского, ул. Герцена, 3, с 11 до 12 часов.