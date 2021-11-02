Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Умер бывший спикер томской облдумы Борис Мальцев
Новости

Умер бывший спикер томской облдумы Борис Мальцев

ТВ2 ТВ2

Бывший спикер областной Думы Борис Мальцев скончался на 84 году жизни. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательной Думы Томской области Владимир Резников. Как уточняют в агентстве «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу городского парламента, Мальцев продолжительно болел.

«Ушел из жизни Борис Алексеевич Мальцев... Человек, ознаменовавший целую эпоху развития томского парламентаризма, Заслуженный строитель Российской Федерации. Настоящий профессионал с горячим сердцем, неизбывной любовью к своему краю.

Много лет мы дружили и я, как и многие, близко знавшие Бориса Алексеевича, хорошо понимаю всю глубину этой потери, этого острого ума в сочетании с богатым профессиональным и жизненным опытом.

Память о нашем товарище, настоящем томиче Борисе Алексеевиче Мальцеве навсегда в наших сердцах. Достойно прожитая жизнь останется примером для следующих поколений», — написал Резников.

Борис Мальцев родился 12 июля 1938 года в Перми. В 1960 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства Томского инженерно-строительного института.

С 1970 года — заместитель начальника «Главтомскстроя». С 1971 по 1982 год — главный инженер, с 1982 года — начальник «Главтомскстроя». В 1990-1991 годах работал заместителем председателя Томского облисполкома. С 1991 по 1994 год — генеральный директор Томской промышленно-строительной ассоциации. Более 30 лет одновременно с производственной деятельностью Мальцев вел преподавательскую работу в Томском государственном архитектурно-строительном университете.

С 1970 по 1984 был депутатом Томского областного Совета народных депутатов. Четыре созыва, с 1994 по 2011 год, был депутатом и председателем Государственной Думы Томской области. С 2012 года – депутат Законодательной Думы Томской области. Избран по областному списку ТРО ВПП «Единая Россия» .

Автор более 40 научных работ по вопросам управления и технологии строительства зданий в условиях Сибири. Автор книг «Слово о власти», «Слово о законе», «Слово о жизни», «Слово к депутатам (сто спичей председателя)», «Записки инженера-строителя», «Дневник спикера», «Слово о простом и сложном», «Этажи времени», «Парламентаризм как динамическое явление». Член Союза писателей России.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.