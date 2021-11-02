Умер бывший спикер томской облдумы Борис Мальцев

Бывший спикер областной Думы Борис Мальцев скончался на 84 году жизни. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательной Думы Томской области Владимир Резников. Как уточняют в агентстве «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу городского парламента, Мальцев продолжительно болел.

Память о нашем товарище, настоящем томиче Борисе Алексеевиче Мальцеве навсегда в наших сердцах. Достойно прожитая жизнь останется примером для следующих поколений», — написал Резников.

Много лет мы дружили и я, как и многие, близко знавшие Бориса Алексеевича, хорошо понимаю всю глубину этой потери, этого острого ума в сочетании с богатым профессиональным и жизненным опытом.

«Ушел из жизни Борис Алексеевич Мальцев... Человек, ознаменовавший целую эпоху развития томского парламентаризма, Заслуженный строитель Российской Федерации. Настоящий профессионал с горячим сердцем, неизбывной любовью к своему краю.

Борис Мальцев родился 12 июля 1938 года в Перми. В 1960 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства Томского инженерно-строительного института.

С 1970 года — заместитель начальника «Главтомскстроя». С 1971 по 1982 год — главный инженер, с 1982 года — начальник «Главтомскстроя». В 1990-1991 годах работал заместителем председателя Томского облисполкома. С 1991 по 1994 год — генеральный директор Томской промышленно-строительной ассоциации. Более 30 лет одновременно с производственной деятельностью Мальцев вел преподавательскую работу в Томском государственном архитектурно-строительном университете.

С 1970 по 1984 был депутатом Томского областного Совета народных депутатов. Четыре созыва, с 1994 по 2011 год, был депутатом и председателем Государственной Думы Томской области. С 2012 года – депутат Законодательной Думы Томской области. Избран по областному списку ТРО ВПП «Единая Россия» .

Автор более 40 научных работ по вопросам управления и технологии строительства зданий в условиях Сибири. Автор книг «Слово о власти», «Слово о законе», «Слово о жизни», «Слово к депутатам (сто спичей председателя)», «Записки инженера-строителя», «Дневник спикера», «Слово о простом и сложном», «Этажи времени», «Парламентаризм как динамическое явление». Член Союза писателей России.