Умер бывший режиссер томского ТЮЗа Илья Ротенберг

4 ноября на 41 году ушел из жизни режиссер Илья Ротенберг, сообщил журнал «Театр». Два года с 2013 по 2015 он работал главным режиссером томского ТЮЗа.

Сообщается, что 8 сентября Илья Ротенберг попал в больницу во время работы над постановкой в Великолукском драматическом театре, где он работал в последние годы.





Илья Ротенберг родился в 1980 году в Екатеринбурге. Окончил режиссёрский факультет ГИТИСа в 2012 году. После выпуска работал главным режиссёром Алтайского краевого театра драмы. С 2013 по 2015 был главным режиссёром Томского Театра юного зрителя, где запустил проект «Театр нового зрителя».





«Из спектаклей, что поставил на томской сцене до сих пор идут "Две дамочки в сторону севера", "Морозко" и "Как я стал...". Последний самый титулованный ( побывал на фестивалях) и самый любимый зрителем. Это была первая постановка Ильи в Томске. Характер у него был сложный, обижался на критику (возможно, это можно назвать ранимостью). Но в творчестве не каждый день случаются шедевры. Не нешедеврам, а к опытам можно отнести "Заговор чувств" по пьесе Ю. Олеши и "Безденежье" по И. Тургеневу», написала пресс-секретарь Томской филармонии Татьяна Веснина.





Отметим, также Илья Ротенберг был главным режиссером в Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина, Екатеринбургского ТЮЗа.

Поставил спектакли в Саратове и Нижнем Новгороде, а также на основной сцене московского Театра Наций («Жанна» по пьесе Ярославы Пулинович). В Великолукском драматическом театре поставил спектакль «Гроза» по пьесе Островского, который вошёл в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая Маска».





Читайте также:



Илья Ротенберг о добровольном уходе из ТЮЗа, о том, что такое театральный эксперимент и почему на сцене не нужно заново изобретать велосипеды