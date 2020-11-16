Умер артист томского ТЮЗа Александр Виниченко

Александр Виниченко работал в томском ТЮЗе с 1998 года. Он сыграл в театре юного зрителя много больших, важных ролей в спектаклях, ставших культовыми во многом благодаря его работам. Хулио в «Дикаре», Он в «Под небом голубым», Александр I, он же старец Федор в «Северном Сфинксе или Сказании о старце Федоре» - многие зрители пересматривали эти спектакли по многу раз, чтобы снова увидеть на сцене любимого артиста. После харизматичных, брутальных, привлекательных героев, в роли которых Александр Виниченко был абсолютно органичен, его актерский талант открылся по-новому в спектакле «Калека с острова Инишмаан».





«Он умел быть на сцене и уверенным в себе неотразимым мужчиной, и трогательным, лиричным героем, и коварным, ироничным персонажем. Режиссеры с радостью работали с ним, Александр Геннадьевич был занят в большинстве спектаклей нашего репертуара. Даже в нынешнем сезоне он уже успел сыграть две премьеры, представить две новые прекрасные большие работы. Был смешным, нелепым и очень обаятельным женихом Сысоем Апполонычем в спектакле «Эх, судьба, судьба косая…». А его герой в «Портрете» сочинялся специально для Александра Геннадьевича. Репетировал новую большую роль в «Укрощении строптивой», теперь этой актерской работе, увы, не суждено случиться», — пишут коллеги Александра Виниченко в Фейсбуке.





Артиста-Виниченко любили и зрители, и театральные эксперты. Он получил немало наград, среди них премия за «Лучшую мужскую роль второго плана» театрального томского фестиваля «Маска» за роль Бургомистра в спектакле «Дракон».

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Александр Виниченко окончил Новосибирское театральное училище. Работал в Государственном русском драматическом театре им. Н.А.Бестужева (Бурятская АССР), Лысьвенском драматическом театре, Новосибирском театре «Старый дом», Томском областном драматическом театре, в последние годы — в томском ТЮЗе.