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23 февраля,
2021
Новости

«Улыбнись»: томские хирурги прооперируют детей с пороками лица

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области открыта регистрация на участие в 19-й акции помощи «Улыбнись-2021», сообщает пресс-служба областной администрации. Врачи вновь прооперируют детей с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей. 


Акция пройдет в июне в АНО «НИИ микрохирургии». С 2000 года в рамках «Улыбнись» квалифицированную помощь получили более тысячи детей из разных регионов России. Специалисты института, во главе с профессором Владимиром Байтингером, проведут бесплатные консультации. Все пришедшие на осмотр дети смогут получить консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда, реабилитолога.


Пациентам с дефектами лица и конечностей будут проведены высокотехнологичные операции в рамках системы ОМС.


Дополнительная информация доступна по телефону 940-540.

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