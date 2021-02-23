«Улыбнись»: томские хирурги прооперируют детей с пороками лица

В Томской области открыта регистрация на участие в 19-й акции помощи «Улыбнись-2021», сообщает пресс-служба областной администрации. Врачи вновь прооперируют детей с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей.





Акция пройдет в июне в АНО «НИИ микрохирургии». С 2000 года в рамках «Улыбнись» квалифицированную помощь получили более тысячи детей из разных регионов России. Специалисты института, во главе с профессором Владимиром Байтингером, проведут бесплатные консультации. Все пришедшие на осмотр дети смогут получить консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда, реабилитолога.





Пациентам с дефектами лица и конечностей будут проведены высокотехнологичные операции в рамках системы ОМС.





Дополнительная информация доступна по телефону 940-540.