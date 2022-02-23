«Улыбнись 2022»: томичи могут присоединиться к акции помощи детям и взрослым с дефектами лица и конечностей

С 1 по 5 июня 2022 года в томском Институте микрохирургии пройдет Всероссийская акция помощи детям и взрослым с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей «Улыбнись 2022». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Это совместный проект НИИ микрохирургии, «Областного перинатального центра», медицинского центра «Неббиоло» и НИИ медицинской генетики. Все пришедшие на осмотр смогут получить бесплатную консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда и реабилитолога. После этого пациентам с дефектами лица и конечностей будут проведены высокотехнологичные операции в рамках системы ОМС.

В акции также примут участие челюстно-лицевой хирург, врач высшей квалификационной категории, действительный член общества эстетических, пластических и реконструктивных хирургов России Андрей Останин (город Владимир) и руководитель отделения клиники хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Сергей Голяна (город Санкт-Петербург).

Регистрация пациентов на участие в акции «Улыбнись 2022» здесь. Дополнительная информация по телефону 8 (3822) 940-540.