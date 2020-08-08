Ульянову и Лучшева исключили из Партии Роста, но зарегистрировали кандидатами в депутаты

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Сегодня, 7 августа, Горизбирком Томска допустил до выборов «Партию Роста», которую ранее хотел снять с регистрации из-за «грубого» нарушения при оформлении подписных листов. «В шапке подписного листа у «Партии Роста» в сведениях о кандидатах, которые возглавляют список, а это Елена Ульянова и Максим Лучшев, не были указаны необходимые сведения о партийной принадлежности и статусе партии», — сообщил два дня назад ТВ2 глава Горибиркома Виктор Тищенко. На этом основании рабочая группа избирательной комиссии рекомендовала отказать в регистрации списка «Партии Роста» в Томске. Сегодня выяснилось, что Ульянова и Лучшев не являются членами партии.

«Они принесли документ о том, что 18 июля 2020 года Ульянова и Лучшев были исключены из «Партии Роста» в связи с нарушением устава и в настоящий момент не являются членами партии, — рассказал ТВ2 Виктор Тищенко. — Мы обязательно этот документ опубликуем у себя на сайте. Т.е. на момент сбора подписей они не были членами партии. По закону, если они являются членами партии и занимают какую-то должность, то это должно быть указано в подписном листе, в шапке, потому что они возглавляют список. Но поскольку они нам предоставили документ, что 18 июля были исключены из партии, поэтому мы их сегодня и зарегистрировали».

Глава Горизбиркома пояснил, что закон не требует, чтобы в списке кандидатов от партии обязательно все были членами партии. Например, он рассказал, что в томском филиале партии «Новые люди» только один член партии. «Первоначально в списке «Партии Роста» было три партийца – Ульянова, Лучшев и Беленков. Сейчас остался только один. Но в принципе в списках от партии на региональном уровне могут быть хоть все беспартийные. Вот и Ульянова с Лучшевым оказались беспартийными. Хотя изначально заявлялись, как члены партии», — прокомментировал ситуацию Виктор Тищенко.