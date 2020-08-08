Ульянову и Лучшева исключили из Партии Роста, но зарегистрировали кандидатами в депутаты
Сегодня, 7 августа, Горизбирком Томска допустил до выборов «Партию Роста», которую ранее хотел снять с регистрации из-за «грубого» нарушения при оформлении подписных листов. «В шапке подписного листа у «Партии Роста» в сведениях о кандидатах, которые возглавляют список, а это Елена Ульянова и Максим Лучшев, не были указаны необходимые сведения о партийной принадлежности и статусе партии», — сообщил два дня назад ТВ2 глава Горибиркома Виктор Тищенко. На этом основании рабочая группа избирательной комиссии рекомендовала отказать в регистрации списка «Партии Роста» в Томске. Сегодня выяснилось, что Ульянова и Лучшев не являются членами партии.
«Они принесли документ о том, что 18 июля 2020 года Ульянова и Лучшев были исключены из «Партии Роста» в связи с нарушением устава и в настоящий момент не являются членами партии, — рассказал ТВ2 Виктор Тищенко. — Мы обязательно этот документ опубликуем у себя на сайте. Т.е. на момент сбора подписей они не были членами партии. По закону, если они являются членами партии и занимают какую-то должность, то это должно быть указано в подписном листе, в шапке, потому что они возглавляют список. Но поскольку они нам предоставили документ, что 18 июля были исключены из партии, поэтому мы их сегодня и зарегистрировали».
Глава Горизбиркома пояснил, что закон не требует, чтобы в списке кандидатов от партии обязательно все были членами партии. Например, он рассказал, что в томском филиале партии «Новые люди» только один член партии. «Первоначально в списке «Партии Роста» было три партийца – Ульянова, Лучшев и Беленков. Сейчас остался только один. Но в принципе в списках от партии на региональном уровне могут быть хоть все беспартийные. Вот и Ульянова с Лучшевым оказались беспартийными. Хотя изначально заявлялись, как члены партии», — прокомментировал ситуацию Виктор Тищенко.
Кроме Елены Ульяновой и Максима Лучшева удостоверения кандидатов в депутаты Думы города Томска седьмого созыва от Партии Роста получили еще 17 человек. «Я хочу поблагодарить каждого томича, который выразил доверие нашей партии и поставил свою фамилию в подписных листах, — сказала Елена Ульянова после регистрации. — Барьеры формального плана на этапе регистрации в конечном счете не помешали нам вступить в борьбу за мандат городского депутата. Мы нашли взвешенное и абсолютно легитимное решение в законодательном плане, потому что мы боролись за вас, за право каждого из двух с половиной тысяч наших избирателей прийти на свой избирательный участок и сделать осознанный взвешенный выбор». Таким образом, исключенная из партии г-жа Ульянова поблагодарила тех, кто поддержал участие Партии Роста в выборах.
Напомним, что экс-директор телекомпаний «Алиса» и «ГТРК Томск» специально вернулась в родной город для участия в выборах в городскую Думу от «Партии Роста». Последние несколько лет Ульянова жила в Москве, где сначала возглавляла «Рыбаков Фонд», который был учрежден в 2016 году российским бизнесменом Игорем Рыбаковым, а затем заняла пост президента фонда «Равенство возможностей».
Для справки. Созданная на базе партии «Правое дело» в 2016 г. Партия Роста получила тогда на выборах в Государственную Думу 1,29% голосов избирателей по общефедеральному округу , 2,25% по одномандатным округам и, соответственно, не сумела провести в парламент ни одного своего кандидата. На президентских выборах 2018 г. кандидат от Партии Роста Борис Титов получил 0,76% голосов избирателей.
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