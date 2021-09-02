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Ультрамарафонец из Омска начал забег на 1250 км по Кавказу в поддержку тяжелобольных детей

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Омский ультрамарафонец Иван Давыдов начал забег в поддержку Благотворительного центра помощи тяжелобольным детям «Радуга». Он хочет пробежать 1250 километров по горам Кавказа за 40 дней.

Иван стартовал 2 сентября с набережной Дербента в Республике Дагестан. Он планирует пробежать шесть республик и Краснодарский край, а финишировать в Сочи. 

«Я буду бежать и говорить: „Ребята! Смс! „Радуга“! С любой посильной суммой — на номер 3434“, — рассказал ультрамарафонец "Тайге.инфо". — Я ездил в центр и познакомился с детьми, которых опекают. Когда мне говорили правду, сколько осталось жить конкретному ребенку, мне было очень не по себе. Тяжело это осознавать. И вот когда бежишь, то понимаешь, что нельзя просто так бросить, ведь я бегу ради детей, которым даю мотивацию. Если я сдамся, то и они поймут, что тоже можно сдаться. Поэтому я буду стремиться „грызть“ этот маршрут. Конечно, он очень трудный. Но я сделаю это».

Маршрут Ивана Давыдова пройдет через  Химой, Шарой, Тазбичи, Итум Кале, в Ингушетии — через Гули, Ляжги, Джейрах, в Северной Осетии — через Горную Санибу, Даргавс, Верхний Фиагдон, Нижний Унал, Махческ. В Кабардино-Балкарии его ждет серьезный набор высоты на маршруте: Верхняя Балкария — Безенги — ЭльТюбю — Балым — Тырныауз — Верхний Баксан — Терскол. Серьезным испытанием станут горы Карачаево-Черкессии. Бежать предстоит через Учкулан, Теберду, Домбай, Архыз и Дамхурц. Бегун отмечает, что будет бежать по диким местам, через категорийные перевалы с большими перепадами высоты и «по так называемой контртеррористической территории».

Иван Давыдов начал бегать 13 лет назад, а последние пять лет увлекается многодневными забегами. Ультрамарафонец уже пробежал тысячи километров вокруг озера Иссык-Куль, по Памирскому тракту, Алтайскому кольцу, ущелью Иссык-Куль, Саянскому кольцу.

Благотворительный центр «Радуга», которому помогает Давыдов, работает в Омске около 25 лет — здесь оказывают помощь тяжелобольным детям, недавно построили хоспис «Дом радужного детства».

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