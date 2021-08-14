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Главная Новости Движение на участке улицы Высоцкого перекрыли на выходные
Новости

Движение на участке улицы Высоцкого перекрыли на выходные

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Часть улицы Высоцкого перекрыли на выходные для автомобильного движения. Из-за ограничений изменено движение троллейбусов № 1 и № 7, сообщает пресс-служба мэрии.

С  8 часов 14 августа до 16 часов 15 августа «Тепловые сети» ограничили движение автомобилей по улице Высоцкого от въезда на стадион «Кедр» до улицы Рукавишникова. В это время теплоэнергетики будут прокладывать теплотрассу для будущего детсада на улице Высоцкого.

Из-за ограничений движения троллейбусы № 1 и № 7 будут следовать по сокращенной схеме до микрорайона Зеленый массив. 

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