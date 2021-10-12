Улицу Ново-Киевскую у ТРЦ «Изумрудный город» отремонтировали за 6 млн рублей

В Томске завершился ремонт улицы Ново-Киевской, которая ведет к ТРЦ «Изумрудный город».

«В этом году Ново-Киевскую включили в планы работ по проведению ямочного ремонта с применением дорожной фрезы. Однако мне удалось отстоять необходимость полного ремонта во всю ширину дорожного полотна сплошным слоем. Уверен, и жители улицы, и посетители «Изумрудки», и гости нашего города это оценят», — отметил спикер Думы Томска в своем Телеграм-канале.

В целом, на ремонт улицы было выделено 6 млн рублей.

«Кстати, кто не знает, Ново-Киевская необычная улица. Это главная улица исторического района «Новая деревня». Ее длина около 1 километра. Появилась эта улица в начале 1900 годов, как продолжение ул. Киевской, от чего и получила свое название», — добавил Акатаев.