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Улицу Ново-Киевскую у ТРЦ «Изумрудный город» отремонтировали за 6 млн рублей

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В Томске завершился ремонт улицы Ново-Киевской, которая ведет к ТРЦ «Изумрудный город».

Автор:  Телеграм-канал Чингиса Акатаева

«В этом году Ново-Киевскую включили в планы работ по проведению ямочного ремонта с применением дорожной фрезы.  Однако мне удалось отстоять необходимость полного ремонта во всю ширину дорожного полотна сплошным слоем. Уверен, и жители улицы, и посетители «Изумрудки», и гости нашего города это оценят», — отметил спикер Думы Томска в своем Телеграм-канале. 

В целом, на ремонт улицы было выделено 6 млн рублей. 

«Кстати, кто не знает, Ново-Киевская необычная улица. Это главная улица исторического района «Новая деревня». Ее длина около 1 километра. Появилась эта улица в начале 1900 годов, как продолжение ул. Киевской, от чего и получила свое название», — добавил Акатаев.

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