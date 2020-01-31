Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе

Сегодня рано утром рядом с домом по адресу улица Бирюкова, 26 произошла авария на водопроводе. Аварию устраняли до 15 часов. Как сообщили в пресс-службе «Томскводоканала», обошлось без отключения холодной воды.





Теперь коммунальные службы устраняют последствия разлива воды. Проезд по улице временно затруднен.