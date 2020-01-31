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31 января,
2020
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Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе

Сегодня рано утром рядом с домом по адресу улица Бирюкова, 26 произошла авария на водопроводе. Аварию устраняли до 15 часов. Как сообщили в пресс-службе «Томскводоканала», обошлось без отключения холодной воды.


Теперь коммунальные службы устраняют последствия разлива воды. Проезд по улице временно затруднен.

Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
Улица Бирюкова залита водой после аварии на водопроводе
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