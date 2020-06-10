Улица Артема будет расширена до трех полос

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Проезжую часть по ул. Артема расширят до трех полос: две полосы будут идти по направлению движения к ул. Елизаровых (для поворотов направо и налево), одна — в обратном направлении.

Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

Изначально планировалось, что в районе школы №50 на улице Усова будет организовано одностороннее движение в сторону улицу Елизаровых. Однако ГИБДД не одобрила идею. После согласования с ведомством, в мэрии решили оставить этот участок тупиковым, а улицу Артема расширить до трех полос.

Сейчас ремонт улицы Артема продолжается. Подрядчик — «Томская строительная компания» — обновит проезжую часть на участке протяженностью почти 700 м. Стоимость работ составит порядка 19 млн рублей.

Сейчас на улице Артема продолжается укладка нового асфальта и установка бордюров. Подрядчик рассчитывает выполнить работы к 10 июля.

Мэр Томска Иван Кляйн при ремонте тротуаров поручил организовать велодорожки. Они обозначены плиткой красного цвета и «отбиты» от пешеходной зоны полосами ярко-желтого цвета. Первые такие велодорожки появятся на улице Артема, Косарева и Елизаровых.

На обновление улицы Усова в 2019-2020 годах мэрия направит более 200 миллионов рублей. В этом году асфальт переложат на участках – от Ленина до Белинского и от Косарева до Елизаровых.

«В 2019 году на асфальтирование Усова мы отдали больше 100 млн рублей. В этом году кусочки доделаем. Протяженность — почти три километра. По участку от Ленина до Белинского сейчас там ведутся работы по замене теплосетей, работы идут в графике. Мы почему в том году не успели? Потому что у «ТомскРТС» ресурсов не было и времени. В этом году своевременно начали и должны передать под асфальтирование до 15 июня. Я думаю, в этот срок они уложатся», — отметил мэр Томска Иван Кляйн в ходе выездного совещания.

Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска