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10 июня,
2020
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Улица Артема будет расширена до трех полос

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Проезжую часть по ул. Артема расширят до трех полос: две полосы будут идти по направлению движения к ул. Елизаровых (для поворотов направо и налево),  одна — в обратном направлении. 

Улица Артема будет расширена до трех полос
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

Изначально планировалось, что в районе школы №50 на улице Усова будет организовано одностороннее движение в сторону улицу Елизаровых. Однако ГИБДД не одобрила идею. После согласования с ведомством, в мэрии решили оставить этот участок тупиковым, а улицу Артема расширить до трех полос. 


Сейчас ремонт улицы Артема продолжается. Подрядчик —  «Томская строительная компания» — обновит проезжую часть на участке протяженностью почти 700 м. Стоимость работ составит порядка 19 млн рублей.

Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос

Сейчас на улице Артема продолжается  укладка нового асфальта и установка бордюров. Подрядчик рассчитывает выполнить работы к 10 июля.


Мэр Томска Иван Кляйн при ремонте тротуаров поручил организовать велодорожки. Они обозначены плиткой красного цвета и «отбиты» от пешеходной зоны полосами ярко-желтого цвета. Первые такие велодорожки появятся на улице  Артема, Косарева  и Елизаровых.

Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос

На обновление улицы Усова в 2019-2020 годах мэрия направит более 200 миллионов рублей. В этом году асфальт переложат на участках – от Ленина до Белинского и от Косарева до Елизаровых.


«В 2019 году на асфальтирование Усова мы отдали больше 100 млн рублей. В этом году кусочки доделаем. Протяженность — почти три километра. По участку от Ленина до Белинского сейчас там ведутся работы по замене теплосетей, работы идут в графике. Мы почему в том году не успели? Потому что у «ТомскРТС» ресурсов не было и времени. В этом году своевременно начали и должны передать под асфальтирование до 15 июня. Я думаю, в этот срок они уложатся», — отметил мэр Томска Иван Кляйн в ходе выездного совещания.

Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос
Улица Артема будет расширена до трех полос

Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

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