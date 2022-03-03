Украина. День восьмой. Что происходит сейчас. Обновляется

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». Продолжаем следить за главными событиями в нашем онлайне. О том, как развивались события читайте в онлайне за 24 февраля. Об основных событиях 25 февраля здесь О событиях третьего дня мы вели онлайн здесь. Онлайн, посвященный пятому дню военных действий, мы были вынуждены удалить по требованию Роскомнадзора. Прочитать главные события шестого дня можно здесь. Онлайн за 2 марта доступен по этой ссылке. Главное: США закрывает свое воздушное пространство для самолетов из России. Президент страны Джо Байден зяавил, что «война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир — сильнее». При этом Байден пообещал, что воевать американские войска на территории Украины не будут. Более миллиона человек уехали из Украины после начала боевых действий. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Евросоюз отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В ВТБ заявили, что отключение никак не отразится на обслуживании российских клиентов. Минобороны РФ впервые назвало цифры потерь российской армии за время боевых действий в Украине. По данным ведомства, погибли 498 российских солдат и офицеров, еще 1597 человек ранены. Второй раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 3 марта, он пройдет в Беловежской пуще. Делегации будут обсуждать среди прочего и прекращение огня. Глава МИД Сергей Лавров назвал основные требования России на этих переговорах: признание Крыма частью России, признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, демилитаризация и «денацификация» Украины.

13:19 Стриминговый сервис Spotify закрыл свой офис в Москве. Компания также ограничила возможность поиска контента, производимого российскими государственными медиа. Весь контент изданий RT и Sputnik удален с платформы. Доступ к Spotify для российских пользователей компания ограничивать не планирует. «Мы глубоко шокированы и опечалены ничем не спровоцированной атакой на Украину. Нашим главным приоритетом за последнюю неделю стало обеспечение безопасности сотрудников и уверенность в том, что Spotify останется источником мировых и региональных новостей в тот момент, когда доступ к информации необходим более чем когда-либо», — сказано в сообщении компании. 12:30 С 3 марта брокеры в России обязаны взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты). Об этом говорится в предписании, которое они получили от ЦБ. В ЦБ «Интерфаксу» пояснили, что комиссия «выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты». Ранее о предписании Центробанка сообщила инвестиционная компания АТОН.

12:00 «АвтоВАЗ» останавливает производство в Тольятти и Ижевске, но только на четыре дня. Простой связан «с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов». Ранее сообщали «Ведомости», производство приостанавливают с 5 марта из-за нехватки микрочипов Bosch. При этом источник издания отметил, что простой является плановым и никак не связан с санкциями против России из-за вторжения в Украину.

11:45 Международное агентство Moodyʼs понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте до «B3». При этом, в марте Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов. Хотя теоретически у страны достаточно резервов для покрытия долгов, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее платежеспособность, предупреждают аналитики JPMorgan.

11:30 Сеть газетных киосков Горпечать в Якутске отказалась продавать рекламную газету «Все для вас», вышедшую с лозунгом «Нет войне» на обложке. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Якутск вечерний». По информации «Якутска вечернего», тираж уже привезли в киоски, но выставлять его на продажу запретил головной офис Горпечати. Телеграм-канал «сибирьмедиа» связался с редакцией газеты, там рассказали, что утром машина уехала развозить газету по киоскам, никаких звонков в редакцию не поступало. В Горпечати подтвердили «сибирьмедиа», что тираж не будут продавать до «официального письма» от редакции. «Надо, чтобы официальное письмо от них было... Потому что потом начнут нападки, все на Горпечать же накинутся, что мы распространяем такие лозунги... У нас уже в Якутске оштрафовали одну девочку на 10 тысяч рублей за то, что у нее был такой лозунг», — рассказали в Горпечати.

Автор: «Якутск вечерний» Автор: «Якутск вечерний»

11.14. ООН опубликовала фотографии украинских беженцев. По последним данным, их число достигло 1 млн.

10.40. Главный раввин России Берл Лазар призвал всех религиозных лидеров мира вместе выступить за мир и за немедленное прекращение кровопролития. Его заявление опубликовал журнал «Лехиам». «В основе любой религии лежит тезис о том, что все мы дети одного Бога. А это значит – все мы братья. Да, мы разные люди, у нас могут быть совершенно разные взгляды на множество проблем. Но в одном мы обязаны быть едиными: наш долг перед Богом всеми силами стремиться к взаимопониманию, к взаимному уважению, и ни в коем случае не поднимать меч на брата своего! Один из главных постулатов веры в Бога единого – это уверенность в том, что любой конфликт можно и нужно решать только мирным путем. В наших Святых книгах одно из имен Господа – «шалом», то есть «мир». Это цель, которую Бог озвучивает нам каждый день, которую мы по несколько раз в день повторяем в своих молитвах. Но сегодня ситуация особая: мы каждый день получаем информацию от наших единоверцев, от раввинов на Украине, о том, что льется кровь, гибнут люди, в том числе даже дети! Мы чувствуем боль наших братьев, к какой бы вере они ни принадлежали: продолжения нынешней ситуации нельзя допустить, ни один верующий человек не должен и не может с этим мириться. Я призываю всех молиться за мир, но одного этого недостаточно. Сейчас Бог ожидает от нас, чтобы каждый верующий человек сделал все от него зависящее для спасения человеческих жизней. Сам я готов на любое посредничество, готов сделать все, что в моих силах, и даже больше, только чтобы замолчали орудия, перестали рваться бомбы! Но сейчас время совместных действий. Поэтому я обращаюсь ко всем религиозным лидерам – на Украине, в России, в Европе и на других континентах – с призывом вместе выступить за мир, за немедленное прекращение кровопролития. Мы, верные Б-гу единому, обязаны использовать свое влияние, все свои возможности для того, чтобы остановить безумие, чтобы не гибли больше люди. Это наш святой долг перед Тем, Кто всех нас создал и даровал жизнь в этом мире. Сделаем это – Бог нам точно поможет!», — заявил Берл Лазар.

10:30 Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила о временной приостановке продаж в России из-за ситуации в Украине. В компании заявили, что «глубоко обеспокоены трагическими событиями в Украине и поддерживают пострадавших». Ранее доставку в Россию приостановил ретейлер одежды и аксессуаров ASOS.

10:00 Япония замораживает активы российских банков ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк, сообщил министр финансов страны Сюнъити Судзуки. Ранее власти Японии также объявляли о заморозке активов банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ. Таким образом, санкции накладываются на все семь банков, которые ранее отключили от системы SWIFT. В целом, российские банки отключат от системы SWIFT 12 марта. Под санкции ЕС попали семь банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

09:30 Канада объявила о новых экономических санкциях в отношении российского энергетического сектора. В санкционные списки внесены десять ключевых сотрудников компаний «Газпром» и «Роснефть». Их фамилии не уточняются. «Поддержка Канадой Украины и ее народа непоколебима. На каждый акт агрессии руководства России мы продолжим отвечать мерами, направленными на ослабление ее способности вести войну. В то время, как ужасные события в Украине продолжают разворачиваться на наших глазах, становится понятным, что необходимо сделать еще больше. Те, кто помогает и подстрекает российскую агрессию, будут привлечены к ответственности», — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.