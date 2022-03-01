Украина. День шестой. Что происходит сейчас. Обновляется

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». Продолжаем следить за главными событиями в нашем онлайне. О том, как развивались события читайте в онлайне за 24 февраля. Об основных событиях 25 февраля здесь О событиях третьего дня мы вели онлайн здесь. Онлайн, посвященный пятому дню военных действий, мы были вынуждены удалить по требованию Роскомнадзора.

Главное: Накануне состоялись первые переговоры между делегациями Украины и России, которые продолжались около пяти часов. Стороны договорились встретиться снова — после консультаций с лидерами стран. По словам членов российской делегации, были найдены «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции»; в украинской делегации сказали, что был определен «ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». Рубль обвалился. Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. После открытия торгов на Московской бирже курсы евро и доллара достигли исторических отметок и превысили соответственно 132 и 117 рублей. Центробанк обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. На момент закрытия торгов в 19:00 евро стоил 106 рублей, доллар — 94 рубля. В свою очередь, Владимир Путин запретил жителям России перечислять валюту на собственные счета в иностранных банках и осуществлять переводы иностранным поставщикам платежных услуг. Петицию против боевых действий в Украине подписали более 1 млн человек.

15:30 Международная федерация волейбола перенесла мужской Чемпионат мира 2022 из России. Новую страну проведения объявят позже. Он должен был пройти в 10 городах, включая и сибирские: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Уфе, Новосибирске, Красноярске, Кемерове и Ярославле.

15:15 Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил о намерении «как можно скорее» начать расследование ситуации в Украине. Об этом сообщается на сайте суда. По словам Хана, он также намерен расследовать новые предполагаемые преступления на территории Украины, которые подпадают под юрисдикцию его офиса и были совершены «любой из сторон конфликта».

14:50 Двое военнослужащих 31-й бригады ВДВ России погибли в ходе «спецоперации» в Украине, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. «В спецоперации принимают участие 31-я бригада ВДВ. Вы все об этом знаете. Есть потери. Пока два человека. Имена по определенным причинам пока мы не сообщаем. Я прошу всех почтить их память минутой молчания», — сказал губернатор на аппаратном совещании 1 марта. Он не привел имена погибших.

14:30 Российский рубль укрепляется на Московской бирже. Курс доллара снизился до 89,64 рубля, а евро — до 100,43 рубля. Снижение более чем на 5%.

14:00 Сообщается о новых взрывах в Харькове. Взрыв от попадания снаряда в районе здания облгосадминистрации на площади Свободы. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

13:30 Власти Донецкой народной республики заявили, что за сутки в результате обстрелов погибли пять мирных жителей, а еще 23 получили ранения.

13:20 Росавиация предложила россиянам, находящимся в других странах, искать альтернативные маршруты в Россию. «Рекомендуется использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и др. Использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию».

12:40 Американская авиакомпания American Airlines приостановила соглашения о взаимном признании авиабилетов с компаниями S7 и «Аэрофлот». Пассажиры российских авиакомпаний теперь не смогут пользоваться партнерскими тарифами и оформить участки путешествия в один билет, пишет «Новая газета».

12:20 Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT, передает РИА Новости.

12:00 Канада намерена отказаться от поставок сырой нефти из России, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Об этом пишет Reuters. «Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России — отрасли, которая принесла большую пользу президенту Путину и его олигархам», — сказал Трюдо. Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. Доля импортируемой нефти из России для этой страны — менее процента. Как отмечает РБК, в 2020–2021 годах сырую нефть из России Канада не покупала и импортировала только нефтепродукты — на $132 млн и $277 млн. соответственно.

11:40 Томское отделение незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) подало в мэрию города уведомление о проведении митинга против боевых действий в Украине. Мероприятие планируют провести 12 марта на площади Ново-Соборной.

Акция протеста запланирована на 14:00, согласно уведомлению, переданному в мэрию, примерное количество участников митинга оценивают в тысячу человек. Организаторы отметили, что, у них «почти нет сомнений, что администрация не согласует этот митинг», не пояснив, собираются ли в таком случае проводить мероприятие.

11:20 Сбербанк вслед за резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ до 20% вновь повысил ставки по ипотеке, сообщает Интерфакс. Рост составил 7,3 процентного пункта. Ставка по кредиту на строящееся и готовое жилье с 1 марта составит от 18,6% (ранее - от 11,3%). Ставки в рамках программ господдержки не изменились, говорится в сообщении банка. Сбербанк напомнил, что клиенты могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками, отмечает банк. Ставка по потребительскому кредиту на любые цели с 1 марта 2022 года начинается от 21,9% (ранее - от 6,9%), следует из материалов банка.

11:00 Mastercard отключила от своей системы несколько российских банков из-за санкций. В сообщении компании не уточняется, о каких именно кредитных организациях идет речь. Компания продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по исполнению требований.

10:40 Минобороны РФ предлагает предоставить статус ветерана участникам «спецоперации» в Украине. Проект федерального закона опубликован в базе нормативных документов, пишет ТАСС. «Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в 2022 году составят 5,01 миллиарда рублей», — говорится в пояснительной записке. В случае принятия закона военным будут положены следующие льготы: доплаты к пенсии;

налоговые, жилищные и коммунальные льготы;

бесплатный проезд городским и пригородным транспортом;

путевки для реабилитации или отдыха;

обеспечение протезами и протезно-ортопедическими товарами;

льготы по отпускам.

10:20 Студия Warner Bros. заявила, что отменяет выход в России одного из самых ожидаемых фильмов года. В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает релиз художественного фильма «Бэтмен» в России. Мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее мирное разрешение этой трагедии. Премьера должна была состояться завтра. Кроме того, компания Walt Disney Company заявила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Sony Pictures отменила в России премьеру «Морбиуса» от Marvel с Джаредом Лето. Netflix отказался транслировать 20 российский телеканалов, обязательных по закону.

10:00 В течение дня 28 февраля в России на антивоенных акциях были задержаны 412 человек. Всего за пять дней — почти шесть с половиной тысяч задержаний в 103 городах.

09:30 Владимир Зеленский выступил с новым обращением. По его словам, скоро делегация вернется в Киев и затем в стране определятся, как подходить ко второму раунду. Президент Украины выступил за то, что России нужно закрыть входы во все порты и аэропорты мира и отказаться от российских товаров.