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Новости

Украина. День шестой. Что происходит сейчас. Обновляется

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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». 

Продолжаем следить за главными событиями в нашем онлайне. О том, как развивались события читайте в онлайне за 24 февраля. Об основных событиях 25 февраля здесь

О событиях третьего дня мы вели онлайн здесь.

Онлайн, посвященный пятому дню военных действий, мы были вынуждены удалить по требованию Роскомнадзора.

Главное:

Накануне состоялись первые переговоры между делегациями Украины и России, которые продолжались около пяти часов. Стороны договорились встретиться снова — после консультаций с лидерами стран. По словам членов российской делегации, были найдены «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции»; в украинской делегации сказали, что был определен «ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».

Рубль обвалился. Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. После открытия торгов на Московской бирже курсы евро и доллара достигли исторических отметок и превысили соответственно 132 и 117 рублей. Центробанк обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. На момент закрытия торгов в 19:00 евро стоил 106 рублей, доллар — 94 рубля.

В свою очередь, Владимир Путин запретил жителям России перечислять валюту на собственные счета в иностранных банках и осуществлять переводы иностранным поставщикам платежных услуг.

Петицию против боевых действий в Украине подписали более 1 млн человек.

15:30

Международная федерация волейбола перенесла мужской Чемпионат мира 2022 из России. Новую страну проведения объявят позже.

Он должен был пройти в 10 городах, включая и сибирские: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Уфе, Новосибирске, Красноярске, Кемерове и Ярославле.

15:15

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил о намерении «как можно скорее» начать расследование ситуации в Украине. Об этом сообщается на сайте суда. По словам Хана, он также намерен расследовать новые предполагаемые преступления на территории Украины, которые подпадают под юрисдикцию его офиса и были совершены «любой из сторон конфликта».

14:50

Двое военнослужащих 31-й бригады ВДВ России погибли в ходе «спецоперации» в Украине, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«В спецоперации принимают участие 31-я бригада ВДВ. Вы все об этом знаете. Есть потери. Пока два человека. Имена по определенным причинам пока мы не сообщаем. Я прошу всех почтить их память минутой молчания», — сказал губернатор на аппаратном совещании 1 марта. Он не привел имена погибших.

14:30

Российский рубль укрепляется на Московской бирже. Курс доллара снизился до 89,64 рубля, а евро — до 100,43 рубля. Снижение более чем на 5%.

14:00

Сообщается о новых взрывах в Харькове. Взрыв от попадания снаряда в районе здания облгосадминистрации на площади Свободы. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

13:30

Власти Донецкой народной республики заявили, что за сутки в результате обстрелов погибли пять мирных жителей, а еще 23 получили ранения.

13:20

Росавиация предложила россиянам, находящимся в других странах, искать альтернативные маршруты в Россию.

«Рекомендуется использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и др.

Использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию».

12:40

Американская авиакомпания American Airlines приостановила соглашения о взаимном признании авиабилетов с компаниями S7 и «Аэрофлот». Пассажиры российских авиакомпаний теперь не смогут пользоваться партнерскими тарифами и оформить участки путешествия в один билет, пишет «Новая газета».

12:20

Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT, передает РИА Новости.

12:00

Канада намерена отказаться от поставок сырой нефти из России, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Об этом пишет Reuters.

«Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России — отрасли, которая принесла большую пользу президенту Путину и его олигархам», — сказал Трюдо. 

Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. Доля импортируемой нефти из России для этой страны — менее процента. Как отмечает РБК, в 2020–2021 годах сырую нефть из России Канада не покупала и импортировала только нефтепродукты — на $132 млн и $277 млн. соответственно.

11:40

Томское отделение незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) подало в мэрию города уведомление о проведении митинга против боевых действий в Украине. Мероприятие планируют провести 12 марта на площади Ново-Соборной.

Акция протеста запланирована на 14:00, согласно уведомлению, переданному в мэрию, примерное количество участников митинга оценивают в тысячу человек. Организаторы отметили, что, у них «почти нет сомнений, что администрация не согласует этот митинг», не пояснив, собираются ли в таком случае проводить мероприятие.

11:20

Сбербанк вслед за резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ до 20% вновь повысил ставки по ипотеке, сообщает Интерфакс.  Рост составил 7,3 процентного пункта. Ставка по кредиту на строящееся и готовое жилье с 1 марта составит от 18,6% (ранее - от 11,3%).

Ставки в рамках программ господдержки не изменились, говорится в сообщении банка.

Сбербанк напомнил, что клиенты могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками, отмечает банк.

Ставка по потребительскому кредиту на любые цели с 1 марта 2022 года начинается от 21,9% (ранее - от 6,9%), следует из материалов банка.

11:00

Mastercard отключила от своей системы несколько российских банков из-за санкций. В сообщении компании не уточняется, о каких именно кредитных организациях идет речь. Компания продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по исполнению требований.

10:40

Минобороны РФ предлагает предоставить статус ветерана участникам «спецоперации» в Украине. Проект федерального закона опубликован в базе нормативных документов, пишет ТАСС.

«Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в 2022 году составят 5,01 миллиарда рублей», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закона военным будут положены следующие льготы:

  • доплаты к пенсии;
  • налоговые, жилищные и коммунальные льготы;
  • бесплатный проезд городским и пригородным транспортом;
  • путевки для реабилитации или отдыха;
  • обеспечение протезами и протезно-ортопедическими товарами;
  • льготы по отпускам.

10:20

Студия Warner Bros. заявила, что отменяет выход в России одного из самых ожидаемых фильмов года. 

В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает релиз художественного фильма «Бэтмен» в России. Мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее мирное разрешение этой трагедии.

Премьера должна была состояться завтра.

Кроме того, компания Walt Disney Company заявила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Sony Pictures отменила в России премьеру «Морбиуса» от Marvel с Джаредом Лето. Netflix отказался транслировать 20 российский телеканалов, обязательных по закону.

10:00

В течение дня 28 февраля в России на антивоенных акциях были задержаны 412 человек. Всего за пять дней — почти шесть с половиной тысяч задержаний в 103 городах.

09:30

Владимир Зеленский выступил с новым обращением. По его словам, скоро делегация вернется в Киев и затем в стране определятся, как подходить ко второму раунду. Президент Украины выступил за то, что России нужно закрыть входы во все порты и аэропорты мира и отказаться от российских товаров. 

09:00

Евросоюз ввел новые санкции против России. В списке оказались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, российский миллиардер и основатель «USM Holdings» Алишер Усманов. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Всего под европейские санкции попали 26 россиян, в том числе высокопоставленные чиновники и военные, бизнесмены и журналисты. Среди них также — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, глава наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман, телеведущие Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян и виолончелист Сергей Ролдугин.

Кроме того, Евросоюз ввел ограничения в отношении страховой компании «СОГАЗ».

Также Япония ввела персональные санкции против Путина, Медведева и Лаврова. Также под персональны санкции попали Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Также правительство страны утвердило экспортные ограничения для 49 российских компаний и государственных структур. Среди них — ФСБ, ГРУ, СВР, КБ «Сухой», МиГ, «Ростех», МФТИ.

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