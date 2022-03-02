Украина. День седьмой. Что происходит сейчас. Обновляется

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». Продолжаем следить за главными событиями в нашем онлайне. О том, как развивались события читайте в онлайне за 24 февраля. Об основных событиях 25 февраля здесь О событиях третьего дня мы вели онлайн здесь. Онлайн, посвященный пятому дню военных действий, мы были вынуждены удалить по требованию Роскомнадзора. Прочитать главные события шестого дня можно здесь.

Главное: 28 марта состоялись первые переговоры между делегациями Украины и России, которые продолжались около пяти часов. Стороны договорились встретиться снова — после консультаций с лидерами стран. Рубль обвалился. Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Петицию против боевых действий в Украине подписали более 1 млн человек. В России за один вечер отключили «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (внесен в список СМИ-иноагентов). Сайты обоих СМИ заблокированы, радиостанция отключена от эфира (и «Эхо», и «Дождь» продолжают работу на ютьюбе). Генпрокуратура обвинила журналистов в «систематическом» распространении ложных сведений про действия российских военных «в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР», а также «призывов к экстремизму» и «насильственному свержению конституционного строя». И «Дождь», и «Эхо Москвы» собираются обжаловать свою блокировку. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил блокировкой «Википедия» — за статью «Вторжение России на Украину (2022)».

13:10 Томскому отделению Либертарианской партии России отказали в согласовании митинга из-за эпидемиологической обстановки.

12:50 Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. «Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», — сообщили в компании. Сбербанк заявил, что его дочерние банки обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.

12:35 Лауреаты Нобелевской премии выступили с открытым письмом к российскому правительству, в котором призвали вывести войска из Украины. Письмо размещено на сайте Nobel Campaigns. «Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по миру. Зачем строить стену между Россией и миром?» — говорится в тексте. Обращение подписали более 160 лауреатов Нобелевской премии во всех номинациях.

12:20 Банк России сообщил, что сегодня не будет торгов на фондовом рынке Московской биржи.

11:45 Американские компании, работающие в сфере атомной энергетики, просят Белый дом не накладывать санкции на импорт урана из России, сообщает Reuters. Дешевый уран из России, указывают они, поможет избежать роста цен на электроэнергию. Поставки урана из России, Казахстана и Узбекистана закрывают почти половину потребностей США в топливе для АЭС. На долю атомных электростанций приходится около 20% всей вырабатываемой в США электроэнергии. Источник в Белом доме заявил агентству, что администрация Байдена прислушивается к запросам представителей компаний и будет поступать так и впредь, но одновременно и продолжать «принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности».

11:30 Джо Байден пообещал высвободить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины. Североморская смесь нефти Brent утром 2 марта торгуется на бирже ICE в Лондоне по 110,24 доллара за баррель, а американская WTI — по 108,63 доллара. Так дорого нефть не стоила с 2014 года.

11:00 Сбербанк вновь повысил ставки по депозитам. Со 2 марта максимальная доходность в рублях составит 21%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение банка. Предыдущие раз Сбербанк поднимал проценты по вкладам 1 марта. Тогда максимальная доходность в рублях составит 18%. Повышать проценты по вкладам Сбербанк начал после того, как ЦБ России 28 февраля поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.

10:45 American Express отказалась от сотрудничества с российскими банками. Об этом, сообщает Yahoo News, говорится в письме, разосланном гендиректором платежной системы Стивеном Сквери сотрудникам. «Как и многие из вас, я потрясен и опечален происходящим в Украине», — написал Сквери, добавив, что платежная система решила пожертвовать в общей сложности 1 миллион долларов гуманитарным организациям, в том числе занимающимся беженцами.

10:15 Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу по ситуации, касающейся России и Украины. Байден отметил, что российская экономика шатается: рубль потерял 30% своей стоимости, а российский фондовый рынок просел на 40%, торги на нем приостановлены. При министерстве юстиции США будет работать специальная группа, чьей целью станет — «расследование преступлений российских олигархов». По мнению Байдена, Путин «сильно просчитался». «Когда будет написана история этой эпохи, война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир — сильнее», — заявил президент США. При этом, он подчеркнул, что воевать американские войска на территории Украины не будут. Американские военные размещены в Европе не для того, чтобы воевать в Украине, а для того, чтобы «защитить наших союзников по НАТО в ситуации, если Путин решит продолжить двигаться на восток», сказал президент США. Также он сообщил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России

9:45 Великобритания, как и обещала, ввела новые санкции в отношении России из-за нападения на Украину. Теперь ни одно судно, которым владеют или распоряжаются лица, связанные с Россией, не сможет пользоваться портами страны. Под санкции также попали также Банк России, Минфин и Фонд национального благосостояния (ФНБ) — физическим и юридическим лицам Великобритании теперь нельзя оказывать финансовые услуги этим организациям.

9:30 Авиаконцерн Boeing прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний. Деятельность подразделений компании в Москве также приостановлена, сообщает РБК. Кроме того Apple прекратила продажи в официальном онлайн-магазине в России. Автоконцерн Ford объявил о приостановке деятельности в России.

9:15 Канада ввела санкции в отношении Дмитрия Медведева. Об этом пишет Toronto Star, в распоряжении которой оказался новый санкционный список. Власти Канады ранее не объявляли о планах наложить санкции на Медведева. Среди других фигурантов списка президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу, министр юстиции Константин Чуйченко, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель администрации президента Антон Вайно, а также мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 9:00 Власти Украины сообщают, что на востоке страны 40 тысяч человек остались без еды и света. МВД Украины утверждает, что «особо остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана и Талановка, где продолжаются активные боевые действия». По данным украинского ведомства, критическая ситуация сложилась в городе Буча Киевской области.