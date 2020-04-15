Управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовали снизить подачу отопления в домах Томска

УК и ТСЖ рекомендовали снизить подачу отопления в жилых домах. Соответствующие письма направили руководителям организаций, сообщает пресс-служба мэрии.





«В Томске установилась теплая погода, и многие жители обращают внимание на необходимость экономии тепловых ресурсов. В связи с этим мы рекомендовали жилищным организациям провести регулировку подачи теплоносителя в обслуживаемый жилой фонд. Это позволит создать благоприятный микроклимат в квартирах и сэкономить на оплате за тепло», — подчеркнул заместитель мэра, начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.



Сейчас большинство многоквартирных домов оснащены автоматическими узлами управления и при повышении температуры воздуха на улице автоматически снижается подача ресурса в квартиры. По тем адресам, где существует техническая возможность, расход теплоносителя должен быть скорректирован. Также по ряду адресов по решению жителей были направлены обращения в ресурсоснабжающую организацию о снижении количества тепла, подаваемого в квартиры.



Администрация города рекомендует томичам при наличии технической возможности установить автоматические регулирующие устройства во внутридомовых системах теплоснабжения. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, для этого собственникам помещений необходимо инициировать и провести общее собрание, на котором необходимо принять решение о выполнении работ и порядке их финансирования.





После проведения общего собрания собственников многоквартирного дома, в сегодняшних условиях сделать это можно дистанционно, оформленный протокол должен быть направлен в управляющую организацию для исполнения.





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