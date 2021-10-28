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Уход осуществляется постоянно: МСЧ №2 о пациентке, внук которой пробрался в ковидный госпиталь

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Заведующая терапевтическим отделением респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Антонина Стойлова рассказала о состоянии 84-летней пациентки, внук которой три дня ухаживал за ней под видом врача.

Автор:  телеграм-канал облздрава

«При поступлении вечером 21 октября у женщины была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония, процент поражения легочной ткани не более 18%. На данный момент пациентка находится в состоянии средней степени тяжести в отделении терапии на кислородной поддержке», — рассказала Стойлова.

Она утверждает, что уход за лежачими и малоподвижными пациентами в госпитале осуществляется постоянно, а пациентка обеспечена всеми необходимыми средствами.

Напомним, вчера, 27 октября, ТВ2 опубликовало историю жителя Томска, который под видом врача пробрался в «красную зону» ковидного госпиталя в МСЧ №2, узнав, что за его бабушкой не ухаживают должным образом. Мужчина записал видео с условиями, в которых содержалась его родственница. По его словам, пожилой женщине не меняли противопролежневые повязки, не поправляли съехавшую на лоб кислородную трубку, а один из санитарной попытался накормить с ложки, хотя пищу женщина может получать только с помощью шприца.

Мужчина не смог дозвониться до местных органов власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Проверки инцидента начали Облздрав, управление СК по региону и прокуратура Томской области. 

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