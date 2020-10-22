Угрожавшие детям старые тополя спилят в Ленинском районе Томска

Новости

26 аварийных тополей спилят на переулке Просторном в Томске. Такое решение приняла комиссия по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов. Ранее в этом месте рядом с жилыми домами на детей едва не рухнул засохший тополь.

Фото: Жительница дома на Просторном Светлана Байгуйлова

Жители пожаловались ТВ2, что никто не может спилить старые аварийные деревья на переулке Просторный в Ленинском районе. В августе 2020 года один из тополей рухнул рядом с жилыми домами, где играли дети. Никто не пострадал. По словам местных жителей, никто не мог решить их проблему на протяжении четырех лет. В администрации Ленинского района жителям предлагали спилить тополя за свой счет. Стоимость работ по сносу тополей варьируется в пределах 15 тысяч рублей.

Как рассказала ТВ2 директор УК «Мой дом Ленинского района» Ольга Денисенко, все земельные участки и дома на переулке Просторный принадлежат городу и признаны аварийными, вопросом сноса деревьев должен заниматься департамент дорожной деятельности.

Кто должен спилить старые тополя?

Мы отправили официальный запрос в департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска. Как пояснили ТВ2, если ветхие деревья находятся в пределах частной территории, то жильцы самостоятельно должны сносить деревья.

По информации кадастровой карты, земельные участки на переулке Просторный, 12 и 21 расположены в зоне развития жилой застройки и «предназначены для эксплуатации многоквартирных жилых домов». Жители этих домов самостоятельно должны принимать решения по сносу деревьев на общем собрании собственников.