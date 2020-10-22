Угрожавшие детям старые тополя спилят в Ленинском районе Томска
26 аварийных тополей спилят на переулке Просторном в Томске. Такое решение приняла комиссия по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов. Ранее в этом месте рядом с жилыми домами на детей едва не рухнул засохший тополь.
Жители пожаловались ТВ2, что никто не может спилить старые аварийные деревья на переулке Просторный в Ленинском районе. В августе 2020 года один из тополей рухнул рядом с жилыми домами, где играли дети. Никто не пострадал. По словам местных жителей, никто не мог решить их проблему на протяжении четырех лет. В администрации Ленинского района жителям предлагали спилить тополя за свой счет. Стоимость работ по сносу тополей варьируется в пределах 15 тысяч рублей.
Как рассказала ТВ2 директор УК «Мой дом Ленинского района» Ольга Денисенко, все земельные участки и дома на переулке Просторный принадлежат городу и признаны аварийными, вопросом сноса деревьев должен заниматься департамент дорожной деятельности.
Кто должен спилить старые тополя?
Мы отправили официальный запрос в департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска. Как пояснили ТВ2, если ветхие деревья находятся в пределах частной территории, то жильцы самостоятельно должны сносить деревья.
По информации кадастровой карты, земельные участки на переулке Просторный, 12 и 21 расположены в зоне развития жилой застройки и «предназначены для эксплуатации многоквартирных жилых домов». Жители этих домов самостоятельно должны принимать решения по сносу деревьев на общем собрании собственников.
Вопрос о сносе деревьев, которые растут вдоль проезжей части на переулке Просторном, рассмотрели на заседании ландшафтной комиссии только 16 октября. Комиссия решила спилить 26 деревьев.
«Одно дерево диаметром 80 см снесут на Просторном, 8, и еще 25 аварийных тополей снесут на Просторном, 10», — пояснили ТВ2 в ведомстве.
Как отметили специалисты департамента, работы по сносу или обрезке аварийных деревьев проводятся в рамках финансирования, которое утверждает Дума Томска.
С начала года в Томске вырубили 820 деревьев, большинство из которых — старовозрастные или аварийноопасные тополя.
За пять лет в мэрию обратились свыше тысячи томичей по поводу упавших деревьев и веток или их повреждения. Основными причинами падения веток и деревьев, по мнению специалистов, остаются сильные порывы ветра, резкие перепады температуры, возраст дерева и слабая корневая система.
Если поврежденное дерево упало на автомобиль, объекты инженерной коммуникации и дом и так далее, томичам необходимо обратиться в городскую «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске
В Томске с начала года вырубили 820 деревьев: где начнут пилить тополя
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?