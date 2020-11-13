Уголовные дела возбудили в Кузбассе после издевательств в ребцентре над томичом

Два уголовных дела завели кемеровские следователи и полицейские после сообщений о жестоком обращении в частном реабилитационном центре Юрги. Один из постояльцев, который лечился там от алкоголизма, рассказывал, что их там не кормили, били и пытали электрошокером. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В связи с публикацией в средствах массовой информации сведений о противоправных действиях, совершенных в отношении жителя Томской области в частном реабилитационном центре в Юрге, и о бездействии в этой ситуации правоохранительных органов сообщаем следующее, — говорится в сообщении. – Проведение процессуальных проверок и принятие законных решений по фактам нахождения людей в данном центре находилось на контроле Юргинской межрайонной прокуратуры. В сентябре 2020 года следователем следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц. В настоящее время расследуются случаи причинения физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий лицам, проходящим реабилитацию».





Отмечается, что в ноябре также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц).





В настоящее время расследуются случаи незаконного лишения свободы на территории реабилитационного центра.