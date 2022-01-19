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Уголовное дело завели еще на одну сотрудницу интерната, где погиб 15-летний подросток

ТВ2 Юлия Фаллер

Уголовное дело завели на медика из Тунгусовского детского дома-интерната, сообщается на сайте Молчановского районного суда. Сотрудница интерната Людмила Адамсон обвиняется по ст. 124 ч.2 УК РФ — неоказание помощи больному.  Год назад в этом интернате нашли тело 15-летнего Жени Ерошевского, мальчик умер от асфиксии. 

Согласно картотеке, уголовное дело поступило в суд в конце декабря 2021. 

 

Автор:  Фото с камер наблюдения
Комната для занятий в доме-интернате в Тунгусово
Автор:  Фото с камер наблюдения
Комната для занятий в доме-интернате в Тунгусово

В своих показаниях Людмила Адамсон сообщала, что когда зашла в комнату для занятий, на полу лицом вниз лежал Женя и на нем сидел Максим. Она подошла к Жене и поставила укол. В комнате она пробыла не более 15 минут. 

В Тунгусовском доме-интернате журналисту ТВ2 по телефону не смогли подтвердить, работает ли сейчас медик Адамсон, потребовали написать официальный запрос.

В декабре 2020 года в областном государственном казенном учреждении для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» погиб 15-летний Женя Ерошевский. По словам адвоката Юлии Копейкиной, защищающей другого воспитанника, Максима Степанищева, Максим сел на Женю по поручению одного из сотрудников и просидел на нем 17 минут. О том, как и почему произошла трагедия, мы сняли документальный фильм.

Максима обвиняют по ст. 109 ч. 1 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». В конце декабря Молчановский районный суд вынес приговор сотруднице интерната Валентине Клевцовой. Ее признали виновной по двум статьям: 156 УК РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

В смерти Жени Ерошевского обвиняют бывшую сотрудницу Валентину Клевцову, бывшего воспитанника Максима Степанищева и медика Людмилу Адамсон. Но в комнате для занятий в интернате находилась воспитатель Динара Горельская. На камерах Горельская подводит других детей к Жене и показывает, как нужно держать ему ноги. 

В своих показаниях директор интерната Нина Куличенко и специалист по социальной работе Светлана Былина нигде не упоминают, что Динара Горельская подводит других детей к Жене и показывает, как нужно его держать.

Суд над Максимом пока приостановлен из-за дополнительной экспертизы. Адвокаты продолжают возить посылки Максиму в психбольницу. 

 
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