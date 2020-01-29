Уголовное дело возбуждено из-за невыплаты зарплаты на томской «Карандашке»

Сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Сибирская карандашная фабрика г. Томска». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В декабре 2019 года в прокуратуру района обратились более 20 работников карандашной фабрики, которые были уволены в связи с сокращением в период с августа по ноябрь 2019 года.





В ходе проверки выяснилось, что уволенным с августа по ноябрь 2019 года не выплачивалась зарплата. Кроме того, не были выплачены деньги, полагающиеся при увольнении в связи с сокращением численности штата организации. Также установлено, что организация фактически прекратила свою производственную деятельность.





Общая сумма задолженности по трудовым выплатам перед работниками ООО «Сибирская карандашная фабрика» составила более 600 тысяч рублей (включая суммы выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск).





В настоящий момент уголовное расследование дела поставлено на контроль в прокуратуре Томской области.





Напомним, в январе 2020 года в Арбитражный суд Томской области поступило исковое заявление о признании «Сибирской карандашной фабрики» банкротом. Иск подала новосибирская типография «Сити-пресс», которая поставляла упаковку для карандашей. Сумма исковых требований — 500 тысяч рублей. Сама «Сибирская карандашная фабрика» перестала работать, 150 сотрудников остались без работы и каких-либо выплат. По словам сотрудников, проблемы с финансами на предприятии начались в 2019 году, когда стали задерживать платежи за свет, тепло, потом зарплату.





Замгубернатора по экономике Андрей Антонов рассказал, что одной из основных причин закрытия «Сибирской карандашной фабрики» стало дорогое кедровое сырье и неспособность конкурировать с китайским или российским производством, которые используют более дешевое сырье.