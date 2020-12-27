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27 декабря,
2020
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Уголовное дело возбудили после отравления ребенка в красноярском бассейне

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Шестилетний ребенок отравился парами хлора в одном из бассейнов города, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю. 

Уголовное дело возбудили после отравления ребенка в красноярском бассейне
Фото: СК по Красноярскому краю

«По предварительной версии следствия, 25 декабря 2020 года в вечернее время рабочий бассейна, находясь на цокольном этаже, залил в систему дезинфекции воды гипохлорид натрия, и по неустановленной на данный момент причине произошла бурная реакция, в результате которой ядовитые пары хлора через систему вентиляции распространились по помещению бассейна. Все посетители были эвакуированы, шестилетнему ребенку потребовалась госпитализация», — пояснили в ведомстве. 


Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).


В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.


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