Уголовное дело возбудили после отравления ребенка в красноярском бассейне

Шестилетний ребенок отравился парами хлора в одном из бассейнов города, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю.

«По предварительной версии следствия, 25 декабря 2020 года в вечернее время рабочий бассейна, находясь на цокольном этаже, залил в систему дезинфекции воды гипохлорид натрия, и по неустановленной на данный момент причине произошла бурная реакция, в результате которой ядовитые пары хлора через систему вентиляции распространились по помещению бассейна. Все посетители были эвакуированы, шестилетнему ребенку потребовалась госпитализация», — пояснили в ведомстве.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.





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