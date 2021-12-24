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Уголовное дело возбудили из-за дефицита угля в Алтайском крае

ТВ2 Роман Чертовских

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за перебоев с поставками угля в Алтайском крае. Дело завели после того, как алтайская журналистка задала вопрос о нехватке угля Владимиру Путину в ходе пресс-конференции 23 декабря.

В ноябре 2021 года жители Локтевского района Алтайского края жаловались на холод в домах из-за перебоев с поставками угля. Власти региона, отмечают в СК РФ, не смогли решить проблему с теплоснабжением. 

«Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан, — говорится в сообщении комитета. — СК предстоит всесторонне изучить обстоятельства, при которых было сорвано начало отопительного сезона, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, в чьи обязанности входят вопросы надлежащего обеспечения населения теплоснабжением».

Дело завели после того, как на пресс-конференции 23 декабря Владимиру Путину пожаловались на нехватку угля в некоторых районах Алтайского края из-за высоких цен на топливо. Президент заявил, что подорожание угля — это хорошо, а местным властям «надо было своевременно работать с закупками и компаниями», чтобы решить проблему.

При этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко утверждает, что уголь есть во всех районах региона, хотя и подорожал на 60%. По его словам, муниципалитеты обеспечили топливом из резервного фонда. «И в ноябре, и сегодня уголь для населения есть везде в крае. Цена высокая. Людям это не нравится, они ругаются, но топят свои дома дорогим углем. Это в полной мере относится и к Локтевскому району на сегодняшний день», —  цитирут Томенко ТАСС.

Ранее Тайга.инфо сообщало о дефиците угля в нескольких районах Новосибирской области и Алтайского края. По данным издания, нехватка топлива связана с резким ростом цен на уголь и увеличением его экспорта кузбасскими поставщиками. В сентябре 2021 года из-за нехватки топлива жителям Шегарского района пришлось собирать каменный уголь на дне Оби, писало Агентство новостей ТВ2. 

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